Non esiste l' Europa liberista

Migliaia in piazza al grido di : “Non esiste un Pianeta B” : Mai come oggi la mobilitazione dell’uomo a difesa dell’ambiente era stata così massiccia, imponente e condivisa. Milioni di giovani sono scesi in piazza in ogni parte del mondo per manifestare la loro preoccupazione, per gridare il loro appello alle generazioni che li hanno preceduti e ai governi che hanno potere e responsabilità nella protezione d...

Migliaia in piazza al grido di : "Non esiste un Pianeta B" : Nella capitale il clima era allegro e festoso, come del resto in tutte le altre città del mondo. Slogan improvvisati, che suonano al tempo stesso buffi ed agghiaccianti: 'ci siamo rotti i polmoni', '...

Infezioni polmonari nell’anziano : vaccini necessari ma Non sufficienti - è “allarme multiresistenza” : Infezioni polmonari – Le Infezioni polmonari nel soggetto anziano si suddividono in due grandi famiglie: quelle bronchiali, che coinvolgono i bronchi, e le polmoniti, riguardanti il tessuto polmonare. Sono entrambe molto frequenti, e colpiscono anche soggetti che non erano mai stati affetti da patologie respiratorie. Se da un lato i soggetti che hanno sofferto di malattie quali bronchite cronica, asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva ...

Niccolò Bettarini - il figlio di Simona Ventura si sfoga : “La giustizia italiana Non esiste - è uno schifo” : Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, si è sfogato su Instagram commentando la notizia della scarcerazione di uno dei suoi aggressori: “La giustizia italiana non esiste, è uno schifo”, dice nelle sue Storie. Il gip di Milano Guido Salvini, con un’ordinanza, ha deciso infatti di scarcerare Davide Caddeo, condannato a 9 anni di carcere per averlo accoltellato il 1 luglio scorso fuori da una discoteca ...

Guido Crosetto - addio con bomba : 'Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi Non esiste più' : E con Giorgia Meloni ho un rapporto che va oltre l'esperienza politica, per me è come una sorella'. Poi si lancia in una previsione sul futuro dell'Italia: 'Il governo dura, il centrodestra deve ...

Guido Crosetto - addio con bomba : "Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi Non esiste più" : "Quella di dimettermi è stata una scelta fatta di cervello e non di cuore, per tutta una serie di ragioni che riguardano la mia vita. Ma il cuore ora fa male. Sono molto triste, e non lo nego". Guido Crosetto, in una intervista al Tempo, si confessa dopo l'approvazione, al terzo tentativo, delle sue

Halt and Catch Fire su Rai 4 in seconda serata la serie impossibile che Non doveva esistere : Nel 2012 due giovani autori Christopher Cantwell e Christopher Rogers che si erano conosciuti lavorando alla Walt Disney Pictures, su suggerimento dei loro agenti, elaborano l'idea di un pilot e la presentano al network AMC. L'obiettivo era quello di farsi conoscere, di mostrare le proprie qualità attraverso una storia che conoscevano in prima persona. Due anni più tardi quell'esperimento debutta in tv con il titolo di Halt and Catch Fire ...

Per la soprintendente era "come se Non esistesse" : archeologo dei Bronzi di Riace risarcito per mobbing : Il giudice del Lavoro di Lamezia Terme ha condannato il ministero dei Beni Culturali a pagare 70 mila euro per il demansionamento di Roberto Spadea: la soprintendente aveva dato ordine che non fossero presi in considerazioni i suoi atti e così per un anno non ha fatto nulla in...

Barbara d'Urso ospita Corona : "Esiste il perdono - ma Non verrà santificato" : L'ex re dei paparazzi tra i protagonisti del nuovo programma della conduttrice, in onda mercoledì sera su Canale 5

Puglia - Non esiste nessuna 'barriera corallina' : sono solo delle biocostruzioni naturali : In Puglia non esiste nessuna barriera corallina. La notizia, incredibile, e che lascia l'amaro in bocca a tutti, è stata data sulle pagine on-line del Quotidiano di Puglia. La testata giornalistica spiega che si è trattato di una "notizia gonfiata", questo perché si voleva in qualche modo richiamare l'attenzione sulla vita marina, nella speranza che qualcuno decida magari di investire fondi nella ricerca. Quello che davvero esiste al largo delle ...

‘Live-Non è la d’Urso’ - Barbarella presenta gli ospiti : “Ho un’ansia che Non esiste sonnifero” : La conduttrice non ha nascosto una certa ansia per il debutto del nuovo programma allietato da ospiti e sorprese

Santanché a Luxuria : 'Il neutro Non esiste - chi ha il pisello è uomo' : "Vorrei ripristinare la verità: chi ha il pisello è un uomo e chi ha la vulva è una femmina. Si operi se vuole essere donna". Da queste parole è nato un nuovo scontro tra Daniela Santanché e Vladimir ...