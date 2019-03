Neonato morto | rintracciata la madre

Neonato morto a Roma - si è trattato di ‘morte in culla’ : rintracciata la madre - era in Francia : E’ stata rintracciata la madre del Neonato di due mesi trovato morto venerdì mattina in un’abitazione vicino Roma. La 21enne romena si è presentata in tarda mattinata alla stazione dei carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo raccontando di essersi recata in Francia dalla madre per motivi familiari e di essere rientrata in Italia con il primo treno appena ha saputo quello che era accaduto. La giovane ha confermato di aver lasciato in ...

Roma - Neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

Neonato di due mesi trovato morto in casa mentre i genitori non c'erano : Tragedia ad Ardea (Roma). A chiamare i soccorsi una donna di 63 anni a cui era stato affidato il bambino. Sul corpo del...

Siria. Morto il Neonato della sposa Daesh ex cittadina britannica : La partenza di Shamima Begum da Londra nel 2015, Ansa, . È stata confermata la morte del figlio di Shamima Begum , l'adolescente che nel 2015 lasciò la Gran Bretagna per unirsi al Daesh in Siria. Il ...

Indagata per maltrattamenti la madre del Neonato morto a Comiso : E' Indagata per maltrattamenti in famiglia la donna romena madre del bimbo di sei mesi morto a Comiso. Dall'autopsia emergono dei dubbi da chiarire

Neonato morto in ospedale a Torino : la ministra Grillo dispone un'ispezione : La ministra della Salute, Giulia Grillo , ha disposto un'ispezione per fare chiarezza sulla morte del Neonato avvenuta il 2 febbraio scorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino . Gli ispettori ...

Torino - Neonato morto di polmonite/ La mamma 'Ho supplicato i medici di visitarlo' : Torino, un neonato è morto di polmonite: indagine in corso per accertare eventuali responsabilità. La mamma, disperata, vuole giustizia

Neonato morto a Torino appena dimesso dall’ospedale. Il padre : “Voglio giustizia” : Continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane». Said, il papà di Giacinto, tiene per mano sua moglie Fatna. Insieme sfogliano le pagine degli album e scorrono in continuazione la galleria del cellulare, dove ci sono gli scatti della famiglia al completo. È il loro modo di affrontare quello che per un genitore è il dolore più grande:...

Il Neonato morto a Torino : la Procura indaga per omicidio : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, a seguito della morte di un neonato, poco meno di un mese di vita, che due giorni prima, a causa di una tosse persistente, i genitori avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Dopo averlo visitato, i medici avevano prescritto al piccolo un aerosol, ma due giorni dopo il neonato è morto e a nulla è valso il disperato ...

Torino - Neonato morto di polmonite. I genitori : "In ospedale ci dissero di fare l'aerosol" : Aveva appena 20 giorni , ed è morto di polmonite fulminant e dovuta a un virus all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dov'era nato. Una tragedia, per la famiglia, che ora vuole andare a fondo e non ...

Neonato morto e madre grave : il Ministro Grillo invia ispettori all’ospedale Maggiore di Bologna : Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, invierà un’ispezione ministeriale per fare chiarezza sul grave caso della donna 33enne ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo un parto cesareo alla 32esima settimana di gravidanza effettuato in urgenza. Il bambino non è sopravvissuto, mentre le condizioni della madre, inizialmente molto critiche, sono in miglioramento, ricorda il ministero in una nota. Il ...