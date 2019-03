Nel Pd di Zingaretti Renzi finisce in minoranza | Cambiamo tutto

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Sono sicuro che troveremo il modo di arginare la destra e i sovranisti gia' alle elezioni europee. Per questo rilancio da segretario una parola d'ordine semplice ma che da' l'idea: da Tsipras a Macron", ha detto Nicola Zingaretti durante la sua relazione in Assemblea Segui su affaritaliani.it

Arriva il nuovo Pd di Zingaretti"Nel partito deve cambiare tutto" : "Serve un partito nuovo, con un nuovo statuto che dovremo scrivere insieme". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del Pd Segui su affaritaliani.it

Crozza su Zingaretti 'Il bar Nella sede Pd? E' dove la gente beve per dimenticarvi' : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l'idea di Nicola Zingaretti di spostare la sede del Pd: «Ieri l'ho sentito parlare solo di ...

Che fuori tempo che fa - Crozza e il trasloco del Pd : “Un bar Nella nuova sede? Zingaretti - la gente beve per dimenticarvi” : Maurizio Crozza, nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’idea di Nicola Zingaretti di spostare la sede del Pd: “Ieri l’ho sentito parlare solo di traslochi e ristrutturazioni nella sede del Pd dove al piano terra vuole mettere una libreria con un grande bar: i ragazzi entrano e dicono dove il Pd ha sbagliato…ma scusa Zingaretti, non ti serve un bar tutto tuo, basta che vai in qualsiasi altro bar ...

'Ho deciso di tornare'. Elisa Simoni - cugina di Renzi - rientra Nel Pd - di Zingaretti - : Da un anno Simoni aveva lasciato la politica attiva, tornando a una vita professionale nel privato, ma non la militanza nel centrosinistra: "Due anni fa tanti dei nostri erano usciti e io li avevo ...

Tav - Zingaretti : ''Il governo è Nel tunNel della sua crisi'' : "Il governo è nel tunnel della sua crisi: una maggioranza che si tiene insieme solo sulla gestione del potere ma non riesce a esprimere alcun tipo di politica e paralizza il Paese''. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, incontrando il vice presidente della Commissione Ue e candidato dei socialisti e democratici alla guida dell'esecutivo Ue,...

Nicola Zingaretti : "Se Nel governo non riescono a non litigare - vadano a casa" : "Il governo non riesce a chiudere nessun cerchio. Questa è al tragedia italiana. La smettano di litigare su tutto. Se non ce la fanno, ne prendano atto e vadano a casa". E' quanto ha dichiarato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo aver incontrato oggi a Latina i precari stabilizzati della Asl all'ospedale Santa Maria Goretti.Ed ha ancora aggiunto: "Quello a cui stiamo assistendo è il ...

Renzi : «Leale a Zingaretti - resto Nel Pd. Con il mio “no” ho distrutto i 5 Stelle» Video : L’ex segretario: «Forse sarei dovuto spariredopo l’esito del referendum del 4 dicembreL’arresto dei miei genitori il dolore più grande»

Renzi : «Leale a Zingaretti - resto Nel Pd. Col mio no ho distrutto i 5 Stelle» : Ma trovo surreale che ora si chieda l'autocritica a un governo che ha rimesso in moto tutti i settori dell'economia. Noi eravamo antipatici ma abbiamo portato crescita e occupazione. Loro sono quelli ...

