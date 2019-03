Nel 2019 gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 94% | i dati del Viminale

Salvini : 'Flat tax Nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia' : Il ministro dell'Interno ribatte: ' fascista? Madonna, ma aggiornatevi amici miei, aggiornatevi, avete 16 anni ma siete vecchi dentro, confrontatevi con il mondo... Nell'Italia che ho in mente donne ...

Viminale : Nel 2019 sbarchi crollati del 94% : Milano, 17 mar., askanews, - Da inizio anno a oggi gli sbarchi di migranti in Italia sono crollati del 94,37%. E' quanto si apprende dalle statistiche diffuse dal Viminale, in base ai dati aggiornati ...

Nuova circolare Inps : un anno di contributi volontari Nel 2019 costa 3.521 euro : La caccia ai contributi per andare in pensione continua incessante da parte dei lavoratori che nel 2019 potrebbero sfruttare le nuove misure pensionistiche o che sono in orbita per quelle vecchie. Escludendo l’assegno sociale, che non prevede quello contributivo tra i requisiti per centrare la pensione, per tutte le altre misure previdenziali bisogna aver raggiunto una determinata soglia di versamenti previdenziali. La maggior parte delle ...

Ballando con le stelle 2019 - una ballerina bolognese Nel cast : Bologna, 17 marzo 2019 " A Ballando con le stelle 2019 arriva la ballerina professionista Mia Gabusi . Vent'anni di Bologna, l'istruttrice dell'Emporio Danza Gabusi, nei giorni scorsi, ha annunciato ...

Salvini : «Flat tax Nel 2019 ai lavoratori dipendenti. Io fascista? Che noia» : «Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lara Della Mea seconda Nello slalom di Folgaria - vince la Coppa di specialità : La Coppa Europa 2019 di sci alpino femminile si è chiusa con lo slalom di Folgaria. Sulle nevi italiane il successo è andato alla britannica Charlie Guest che ha concluso la sua prova con il tempo complessivo di 1:40.48 (49.25 e 51.23) precedendo la nostra Lara Della Mea per appena 28 centesimi. La tarvisiana ha recuperato tre posizioni nella seconda manche ed è andata a vincere la Coppa di specialità. Per quanto riguarda la Coppa Europa ...

Migranti : Nel 2019 -94% sbarchi Espulsioni quattro volte gli arrivi : Nel 2019 gli sbarchi di Migranti in Italia sono crollati del 94,37% e le Espulsioni sono quattro volte gli arrivi in base ai dati del Viminale aggiornati a venerdi' 15 marzo. "I dati confermano che passiamo dalle parole ai fatti", ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Rihanna in tour Nel 2019 - spuntano indiscrezioni sulle date della nuova tournée internazionale : Le speranze di vedere Rihanna in tour nel 2019 sembrano fondate: la popstar barbadiana, oltre ad ultimare la lavorazione del nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi, starebbe già preparando l'agenda della sua prossima tournée mondiale. L'indiscrezione è stata diffusa venerdì 15 marzo dal quotidiano MPASHO in Kenya e ripreso da altre fonti locali: a quanto pare Rihanna è in trattativa per fissare due o tre concerti in Africa e in ...