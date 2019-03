Nba | Curry domina Westbrook | San Antonio vince l' ottava gara consecutiva

Nba - risultati della notte : Curry dice 33 - OKC umiliata - vincono Jazz - Mavs e Wizards : Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors 88-110 Perdere in casa contro Phoenix non dev'essere piaciuto troppo in casa Warriors, che hanno reagito alla sconfitta contro una delle peggiori squadre ...

Nba - Steph Curry fatto 30 vuole fare 31 e la 'festa' agli Houston Rockets : Lo scorso 14 marzo la festa per i suoi 30 anni fece diverse vittime , lasciando Klay Thompson infortunato dopo una brutta caduta, regalando al mondo intero dei video con uno Steve Kerr scatenato per una notte e ridando al tempo stesso carica a un gruppo che sembrava un po' spento e demotivato. Questa volta Steph Curry dovrebbe optare per una ...

Nba – Steph Curry elogia i Celtics : “squadra affamata e di talento - sappiamo cosa sono in grado di fare ai Playoff” : Stephen Curry spende belle parole per i Boston Celtics dopo la sfida della notte: la stella degli Warrior conoscio delle potenzialità di Irving e compagni durante i Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 39-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad inizio regular season ...

Nba - Andre Iguodala : 'Curry secondo solo a Magic tra le point guard - è sottovalutato' : Cifre fuori dal mondo anche per una squadra che così bene ci ha abituato negli ultimi anni: il nuovo quintetto, l'aggiunta di DeMarcus Cousins da oltre un mese, una distribuzione di responsabilità ...

Nba risultati : Curry spegne Phila - gli Spurs travolgono i Thunder : Golden State torna a marciare dopo due sconfitte, passando a Philadelphia con Steph Curry protagonista nel finale. Dopo il disastroso Rodeo Trip, seconda vittoria consecutiva per San Antonio, che ...

Nba - Steph Curry da record : è l'unico con 5 gare con almeno 10 triple in una stagione : Ennesimo record per il n°30 dei Golden State Warriors, che contro i Kings manda a segno la sua quinta partita stagionale con almeno 10 triple , sono 14 in tutta la sua carriera, . L'ennesimo primato ...

Nba - LeBron batte Harden - Curry salva Golden State : TORINO - Nella notte NBA LeBron James guida alla rimonta dal -17 i Los Angeles Lakers contro gli Houston Rockets di James Harden . Steph Curry salva i Golden State Warriors e con 10 triple firma la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trascina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

Nba – Allen Iverson - abbraccio e parole dolci a Steph Curry : “sei nella mia top 5 fra i migliori di sempre” [VIDEO] : L’abbraccio fra Allen Iverson e Steph Curry durante l’All-Star Game diventa virale: ‘The Answer’ elogia il talento della stella degli Warriors inserendolo nella sua personale ‘top 5’ dei migliori di sempre Steph Curry è uno dei giocatori più forti dell’attuale NBA, nonché probabilmente della storia del basket. Il suo range di tiro praticamente illimitato, la sua grande abilità nel colpire da dietro l’arco, la sua visione di gioco e il suo ...

Nba - Giannis e Curry nella stessa squadra nel 2021? Ecco come potrebbe succedere : ... letteralmente, con il clamoroso alley-oop schiacciato a terra da Curry e trasformato nell'highlight della notte da Antetokounmpo, facendo saltare in piedi tutti gli appassionati in giro per il mondo ...

All-Star Game Nba – Embiid e Curry giocano a… pallavolo : la schiacciata di Joel rischia di fare danni! [VIDEO] : Curry si salva per un soffio: il riscaldamento in versione pallavolistica termina con una potentissima schiacciata di Embiid Grande spettacolo nella notte italiana per la sfida tra Team LeBron e Team Giannis all’All-Star Game di NBA svoltosi a Charlotte. Tante giocate incredibili, rimonte, schiacciate e divertimento allo stato puro, per i giocatori in campo ma soprattutto per gli spettatori che hanno assistito dal vivo, ma anche da ...

I giocatori più pagati in Nba : domina LeBron - Curry insegue : giocatori NBA piu pagati 2019 – LeBron James si conferma il giocatore più pagato in Nba, tra stipendio e sponsor. Il quattro volte MVP resta in testa, grazie soprattutto a entrate dai contratti con i vari marchi che nessuno riesce ancora ad avvicinare. Secondo la classifica Forbes, infatti, l’ala dei Los Angeles Lakers nel 2019 […] L'articolo I giocatori più pagati in Nba: domina LeBron, Curry insegue è stato realizzato da ...

Nba - Diallo vince la gara delle schiacciate. Harris batte Curry in quella da tre punti : ROMA - L' All-Star Weekend regala sempre emozioni particolari. Quello del 2019 non sta deludendo le aspettative e le gare del sabato ne hanno dato una dimostrazione. Jayson Tatum , Joe Harris e ...