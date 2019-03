NBA Belinelli fa volare San Antonio | Golden State umilia OKC

NBA : Gallinari show - Belinelli infila la settima. Milwaukee da record : ROMA - Il venerdì notte di Nba si chiude con una certezza che attende ormai soltanto l'aritmetica: i due italiani d'Oltreoceano parteciperanno entrambi ai play-off. In una regular season che volge al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 febbraio) : Lakers addio playoff? Belinelli opaco - ma vincono gli Spurs. Golden State batte Philadelphia : Sono nove le partite della notte NBA. Vittoria importane in ottica primato nella Western Conference per i Golden State Warriors che superano 120-117 i Philadelphia 76ers. Un successo arrivato in rimonta, visto che i Sixers si trovavano avanti di dodici punti all’intervallo, prima di subire il rientro da parte dei campioni in carica, con un terzo quarto da 38-23. Miglior marcatore della serata Kevin Durant con 34 punti, poi ci sono i 28 di ...

NBA : Golden State sulla sirena. Super Belinelli - non basta Gallinari : TORINO - Lo spettacolo migliore del mondo va in scena dall'altra parte dell'oceano: è l'NBA. basta vedere l'ultimo minuto della sfida tra Miami Heat e Golden State Warriors per innamorarsi del gioco. Nella notte in campo anche i due ...