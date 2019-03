NBA 2019 | i risultati della notte 17 marzo | San Antonio inarrestabile | ottava vittoria

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 marzo) : impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff - sconfitta a sorpresa per Golden State : Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix. Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 marzo) : Boston supera i Lakers - Milwaukee fa 50 : Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo. Per Boston è la terza vittoria ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 marzo) : Antetokounmpo trascina i Bucks - i Thunder battono i Trail Blazers all’overtime nonostante i 51 di Lillard : Soltanto due, ma importanti, le sfide di una notte NBA che non ha lesinato attimi di grande pallacanestro e altri di tensione, con i due risultati che vanno da un dominio netto a una grandissima incertezza. I Milwaukee Bucks superano con pieno merito, in un vero e proprio big match per la Eastern Conference, gli Indiana Pacers: il punteggio finale è 117-98, con allungo dei Bucks a partire dal terzo periodo in avanti. Importanti le prove di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 marzo) : Celtics a valanga su Golden State - Rockets battono Raptors - Blazers e Thunder battuti : Sei partite si sono giocate in questa notte di NBA, che ha visto maturare diverse prestazioni individuali di primo livello e almeno tre risultati inaspettati, se non altro guardando al bilancio vittorie-sconfitte nell’arco della stagione. Va detto che la lotta playoff ormai in pieno svolgimento rende sempre meno occasionali alcuni ribaltoni. Nel match principale della notte, i Boston Celtics travolgono nel loro domicilio i Golden State ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...