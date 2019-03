Nasconde una pistola rubata e munizioni ad Adrano | arrestato

Salerno - Nascondevano la cocaina in casa : arrestata una coppia : Salerno. Nell'ambito di mirati servizi organizzati e ripetuti nel tempo per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra ...

Nasconde 63mila euro contanti. Fermata in aeroporto una donna diretta in Belgio : Una donna con cittadinanza belga è stata Fermata all'aeroporto di Pescara con banconote contanti per un totale di oltre 60mila euro. La donna, in partenza per l'aeroporto di Bruxelles Charleroi, ai ...

Afghanistan - la beffa del mullah Omar : si Nascondeva a 3 km da una base Usa : Vita da eremita Evitava comunque di commentare le notizie dal mondo e conduceva 'una vita da eremita' fino alla morte nell'aprile del 2013. Un evento che i Taleban hanno tenuto nascosto per oltre un ...

Stefano De Martino e Belen non sono una coppia : “Perchè Nasconderlo?” : Stefano De Martino e Belen non sono tornati insieme: è ufficiale Dopo i rumors che da settimane si rincorrono sul presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, finalmente è intervenuto lo stesso ballerino a dare una risposta definitiva sulla situazione. A dire il vero, questa è stata la prima volta a far chiarezza sullo stato dei fatti e dei sentimenti, dopo aver confuso ulteriormente le acque in una recente intervista a Domenica ...

MotoGp – Lorenzo in secondo piano in una foto ufficiale : Jorge non Nasconde il suo disappunto - i commenti… pungenti [FOTO] : Lorenzo in secondo piano nella foto della MotoGp: il maiorchino non nasconde il suo disappunto, i commenti social del pilota Honda La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: il 10 marzo i piloti saranno tutti schierati in griglia di partenza per il primo Gp dell’anno, in Qatar, sul circuito di Losail. Alla vigilia dell’esordio stagionale non mancano le ‘punturine’ di Jorge Lorenzo, che sui social ci ha abituati a ...

Gabriele La Porta - la salma del giornalista scompare e poi viene ritrovata in una chiesa a L’aquila. Il figlio : “La sua seconda moglie ce lo sta Nascondendo” : Prima la salma del giornalista Gabriele La Porta scompare poi viene ritrovata in una chiesa de L’aquila. Si allunga di ora in ora il botta e risposta tra il figlio Michele e la seconda moglie, Donatella Scatena, del celebre giornalista Rai, morto alcuni giorni fa. “Dov’è mio padre? È morto da tre giorni e io non so dove si trova”, aveva scritto in un articolo lo stesso Michele La Porta pubblicato sul quotidiano Il Tempo. “Non ho avuto ancora la ...

Catturato Francesco Strangio : si Nascondeva in una mansarda (con 8mila euro in contanti) : Il pluripregiudicato, ritenuto dagli inquirenti contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, deve scontare 14 anni per...

All’asta capolavoro di Gauguin - sul retro Nasconde una sorpresa : Un capolavoro giovanile di Gauguin verrà messo all'asta da Sotheby's. Il quadro, "Il giardino di Pissarro" in 140 anni è stato esposto in pubblico solo due volte e ha un particolare che lo rende unico: sul retro Gauguin ha dipinto due suoi autoritratti. Sul fronte campeggia invece una visuale del giardino della casa di Pissaro, che Gauguin definiva "caro insegnante". "In questo quadro abbiamo un magnifico tributo di Gauguin al suo maestro. ...

Trame spagnole Una Vita : Servante Nasconde una lettera d’amore - Felipe finisce in ospedale : Nuovo appuntamento dedicato all’appassionante telenovela di origini iberiche Una Vita ambientata ad Acacias 38. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima il portinaio Servante Gallo nasconderà un segreto a tutti i domestici dato che in una scatola conserverà una missiva contenente una dichiarazione d’amore. Dopo essere stato ferito gravemente dall’amico Ramon Palacios, l’avvocato Felipe ...

Astronomia : la Luna “Nasconde” Saturno - ecco come osservare l’occultazione : Febbraio è un mese denso di eventi astronomici: la Luna sarà protagonista il 19 Febbraio quando apparirà più grande e luminosa della norma, ma ci riserva anche un altro evento degno di nota, all’alba di domani 2 febbraio. Il nostro satellite “nasconderà” Saturno, dando vita ad una c.d occultazione: si tratta di un evento difficile da osservare perché i due corpi celesti saranno bassi sull’orizzonte est. La falce di Luna ...

La lampada da salotto che Nasconde una videocamera di sorveglianza : Negli ultimi anni in ambito hi tech sta guadagnando trazione il settore della sorveglianza casalinga. Il successo dei prodotti dedicati a questo ambito della vita quotidiana sta conoscendo un successo senza precedenti, anche se effettivamente a nessuno piace un arredamento punteggiato da telecamere di sorveglianza. Per questo Panasonic ha annunciato al Ces di Las Vegas la sua HomeHawk Floor: una lampada da terra a stelo dal look elegante che ...

La storia della deputata M5S che vive in una casa popolare Nascondendo il suo reale stipendio : La grillina Celeste D'Arrando, eletta alla Camera al collegio uninominale di Collegno, ha fatto sapere che pagherà tutti gli arretrati dell'affitto. E si giustifica così: "Vivo ancora con mia madre e mia sorella, ma sto già cercando un altro alloggio". Ma dà la colpa Agenzia Territoriale per la casa di Torino:Continua a leggere