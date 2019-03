Napoli-Udinese 3-2 | diretta live | di nuovo avanti il Napoli con Milik

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : 3-2 Napoli-Udinese [FOTO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : il portiere Ospina sviene a pallone lontano : paura allo stadio San Paolo di Napoli durante il match con l’Udinese. Il portiere degli azzurri, David Ospina, al 41° minuto del primo tempo è svenuto. Immediato l’intervento dei sanitari del Napoli, che lo hanno soccorso. Il calciatore è stato accompagnato fuori in barella e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Il portiere colombiano aveva ricevuto un colpo alla testa in uno scontro a inizio partita. Medicato, aveva continuato a ...

Napoli - paura per Ospina : il portiere batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto La gara live con l’Udinese : 2-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana

