Napoli | paura per Ospina | colpo alla testa

Ospina si accascia - paura al 41' di Napoli-Udinese. «È cosciente in ospedale» : paura per il portiere del Napoli, David Ospina, che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' della sfida contro l'Udinese, si è accasciato...

Napoli - paura per Ospina : trasportato in ospedale : paura al San Paolo per le condizioni di David Ospina . Il portiere del Napoli al 41' della sfida contro l' Udinese è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo essersi accasciato ...

Ospina si accascia in campo - paura in Napoli-Udinese : "E' lucido e cosciente", riferiscono fonti del Napoli, riportate durante la telecronaca del match su Sky Sport Serie A . Il contatto con Pussetto, fortuito, era avvenuto al quinto minuto del primo ...

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : il portiere Ospina sviene a pallone lontano : paura allo stadio San Paolo di Napoli durante il match con l’Udinese. Il portiere degli azzurri, David Ospina, al 41° minuto del primo tempo è svenuto. Immediato l’intervento dei sanitari del Napoli, che lo hanno soccorso. Il calciatore è stato accompagnato fuori in barella e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Il portiere colombiano aveva ricevuto un colpo alla testa in uno scontro a inizio partita. Medicato, aveva continuato a ...

Paura Ospina in Napoli-Udinese - il portiere si accascia. «È cosciente in ospedale» : Paura per il portiere del Napoli, David Ospina, che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' si è accasciato ed è stato trasportato...

Napoli - paura per Ospina - batte la testa e si accascia in campo lontano dall'azione : Momenti di paura per il portiere colombiano del Napoli David Ospina, che si è infortunato nel corso del primo tempo della partita con l'Udinese. L'incidente in avvio di gara, dopo un contrasto con l'...

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : Ospina sviene in campo : Per lunghissimi istanti il San Paolo è stato col fiato sospeso a guardare il campo dove i compagni si sbracciavano chiedendo soccorsi per il portiere azzurro David Ospina. Poi la corsa dei sanitari ...

Napoli - paura per Ospina : il portiere batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto La gara live con l’Udinese : 2-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana

Infortunio Ospina - paura per il portiere del Napoli che si accascia a terra : immediato trasporto in ambulanza [FOTO E DETTAGLI] : paura in Napoli-Udinese. A fine primo tempo si accascia improvvisamente a terra il portiere del Napoli Ospina, che ad inizio gara aveva subito un taglio alla fronte dopo uno scontro con Pussetto. Tutti preoccupati, paura al San Paolo. Arriva l’ambulanza, immediato il trasporto in ospedale. Entra Meret ma sembra passato il peggio. Da valutare le condizioni di Ospina, possibile un giramento di testa dovuto ad uno scontro di inizio gara ...

Napoli-Udinese da 2-0 a 2-2 primo tempo. Paura per Ospina che non viene sostituito : Il portiere in campo dopo un colpo alla testa Il Napoli va avanti di due reti e poi l’Udinese in sette minuti la recupera. primo tempo Napoli-Udinese 2-2. Con la squadra di Nicola che regge bene la sfuriata della squadra di Ancelotti (infuriato con i suoi), poi reagisce e segna due gol al San Paolo. I friulani non mollano mai e mettono in difficoltà gli azzurri. Ma la notizia è il malore di Ospina. Colpito duro alla testa nei primi minuti, ...

Napoli-Udinese - paura per Ospina! Brutto colpo alla testa : il portiere continua a giocare - poi crolla al suolo improvvisamente [VIDEO] : Scontro fra Pussetto e Ospina, il portiere colpito alla testa. L’ex Arsenal viene medica e continua a giocare, ma diversi minuti dopo crolla al suolo: paura al San Paolo Attimi di paura al San Paolo di Napoli durante la sfida tra i partenopei e l’Udinese. David Ospina ha subito un Brutto colpo alla testa, dovuto ad un contrasto, in uscita, con Pussetto. Il portiere è stato medicato e gli è stata applicata una fasciatura alla ...

Terremoto - le scosse di oggi al Sud Italia : paura a Napoli - Vibo Valentia e Gangi (Palermo). Tutti i DATI : La terra è tornata a tremare stamattina a più riprese al Sud Italia, dopo un lungo periodo di quete senza scosse rilevanti. Le prime scosse di Terremoto si sono verificate a Napoli, precisamente a Pisciarelli (Pozzuoli), nell’area dei Campi Flegrei, e sono state distintamente avvertite dalla popolazione partenopea. Due scosse di magnitudo 2.0 e 2.5 alle 05:26 del mattino, entrambe a 1.3km di profondità. Dopo poco più di un’ora, alle ...

Il Salisburgo mette paura al Napoli Azzuri ko per 3-1 ma passano agli ottavi : Il Napoli perde 3-1, 1-1, a Salisburgo, ma passa ai quarti di finale dell'Europa League grazie al prezioso 3-0 dell'andata al San Paolo. Azzurri in vantaggio con Milik al 14' pt. Rimonta austriaca ...

Napoli : «stesa» ai Tribunali - torna la paura. Nove colpi di pistola nella notte : colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa notte da sconosciuti tra Piazzetta San Gaetano e Vico dei Giganti, nella zona dei Tribunali, a Napoli. Due persone in sella ad uno scooter hanno...