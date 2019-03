Napoli | paura per Ospina |  batte la testa | resta in campo  e poi si accascia

Calcio Napoli - paura per il portiere Ospina : sviene in campo - portato via in barella : Momenti di paura durante Napoli-Udinese, posticipo delle 18 in corso al San Paolo. Intorno al 41' David Ospina, portiere della squadra di casa, è svenuto, privo di sensi, dopo essersi infortunato in uno scontro ad inizio partita con Pussetto. Il giocatore è stato subito soccorso dai sanitari e trasp

Napoli-Udinese - paura al San Paolo : il portiere Ospina sviene a pallone lontano : paura allo stadio San Paolo di Napoli durante il match con l’Udinese. Il portiere degli azzurri, David Ospina, al 41° minuto del primo tempo è svenuto. Immediato l’intervento dei sanitari del Napoli, che lo hanno soccorso. Il calciatore è stato accompagnato fuori in barella e trasportato in ospedale con l’ambulanza. Il portiere colombiano aveva ricevuto un colpo alla testa in uno scontro a inizio partita. Medicato, aveva continuato a ...

