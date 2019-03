Napoli | crisi ipotensiva per Ospina | trasportato in ospedale

Ancelotti a Sky : «Il Napoli non è in crisi - è la squadra che tira più in porta». : Il debutto in Europa League Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a Sky Sport alla vigilia di Zurigo-Napoli di Europa League. «Sono sempre emozionato quando si tratta di competizioni europee. Anche se sono inesperto di Europa League (non l’ha mai giocata). Stiamo bene fisicamente. Non faremo molti cambi, ci teniamo a far bene in questa competizione molto lunga». «Il Napoli non è in crisi, siamo la squadra che tira più in porta anche se non ...