Muore di tumore : rilascia radiazioni durante la cremazione : Una dose pericolosa di radiazioni è stata rilevata in un forno crematorio dell’Arizona, dopo che un uomo curato con radiofarmaci, è stato sottoposto a cremazione. L’impatto della cremazione sugli operatori che la… L'articolo Muore di tumore: rilascia radiazioni durante la cremazione proviene da Essere-Informati.it.

Bimba 5 anni Muore di tumore - 'E' strage' : ANSA, - TARANTO, 18 MAR - "Fermiamo questa strage". Lo scrive su Facebook l'associazione 'Genitori Tarantini Ets' dopo aver appreso la notizia della morte della Bimba tarantina Marzia Rebuzzi, di 5 ...

La piccola Marzia Muore a 5 anni - Taranto piange un’altra vittima di tumore : “È una strage” : La piccola Marzia Rebuzzi, affetta da un tumore al cervello, è morta nelle scorse ore a soli 5 anni all'ospedale Bambin Gesù di Roma. L'annuncio dell'associazione "Genitori Tarantini: "Un nuovo angelo è volato in cielo, oggi la città dovrebbe essere coperta da un velo nero come l'anima colpevole di chi aveva il potere di fermare questa mattanza e non l'ha fatto".Continua a leggere

Napoli - l'ennesima vittima di un tumore : Muore la giovane Loretana : Quella che si sta per descrivere è l'ennesima tragedia che si verifica nel nostro territorio italiano e che riguarda la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato il male del secolo: il tumore. La drammatica vicenda si è consumata in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Villaricca, dove la quarantenne Loretana Rosso, si è spenta dopo aver lottato contro un tumore che purtroppo alla fine non le ha lasciato ...

Muore di tumore : rilascia radiazioni durante la cremazione : Una dose pericolosa di radiazioni è stata rilevata in un forno crematorio dell’Arizona, dopo che un uomo curato con radiofarmaci, è stato sottoposto a cremazione. L’impatto della cremazione sugli operatori che la… L'articolo Muore di tumore: rilascia radiazioni durante la cremazione proviene da Essere-Informati.it.

Canada - modella curvy Muore a 30 anni per un tumore alle ovaie : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce una notizia veramente tanto triste in cui a perdere la vita è una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai dai tutti come il male del secolo, un tumore. La vittima è la modella curvy canadese di appena trenta anni, Ashley Shandrel Luther, meglio nota come Elly Mayday, molto nota in questo mondo per aver contribuito a sdoganare i parametri della bellezza femminile. Secondo ...

Aveva solo dei crampi! Emma Fisk Muore a 25 anni per un tumore : La terribile storia di Emma Fisk, i medici erano sicuri che i suoi crampi fossero solo dovuti ad una colite, invece era un tumore al secondo stadio. Per mesi ha creduto avesse solo banali crampi allo stomaco ed anche i medici non sembravano preoccupati: nonostante alcuni sintomi, non le prescrissero neanche il pap test, perché "era troppo giovane per farlo", si trattava probabilmente solo di una normale colite. Ma Emma Fisk, di Ackworth, nello ...

Scozia - a due anni Muore di tumore ai polmoni : per i medici era solo asma : Un dramma indicibile quello che si è consumato lo scorso gennaio a Kirkcaldy, la più grande città della regione di Fife, in Scozia, dove a perdere la vita è una piccola creatura di appena due anni. Il tragico episodio riguarda, infatti, la piccola Megan Clarkson, una bambina che nel corso dei suoi soli due anni è stata rimandata a casa per ben sei volte dai medici dell'ospedale in cui si presentava per le sofferenze da cui era tormentata. Per i ...

Scozia : Megan Muore a due anni per un tumore - per i medici era solo asma : Dalla Scozia arriva un'incredibile storia di malasanità. Una bimba di soli 2 anni, Megan Clarkson, è morta per una rara forma di tumore ai polmoni. Per i medici che l'hanno visitata, però, la piccola soffriva semplicemente di asma. E' accaduto a Kirkcaldy, la principale città della regione di Fife (sulla costa del mare del Nord). Nei giorni scorsi, la mamma della bimba, Kelly Clarkson, ha voluto raccontare alla stampa l'incredibile ...

Scopre di avere un tumore troppo tardi - Donatella Muore in soli 10 mesi : “Era una combattente” : Lutto a Mogliano (Veneto), dove Donatella Giacomello, 57 anni, è morta nel giro di 10 mesi a causa di un tumore scoperto troppo tardi. Gli ultimi accertamenti risalgono allo scorso maggio, quando i medici le hanno dato solo 2 mesi di vita: "Era una combattente e la sua forza le ha consentito di resistere per un altro po' di tempo".Continua a leggere

Padova - Muore a 10 anni per tumore - la madre : 'Non voglio le esequie - ho perso la fede' : Si è dovuta arrendere al suo terribile tumore a soli dieci anni, ma non prima di passare i suoi ultimi undici mesi di vita totalmente in agonia, passando giornate di sofferenze e di atroci dolori. Questa è stata la vita della piccola Iolanda Deda, di Padova, che nei giorni scorsi si è spenta in un letto d'ospedale. Il terribile male alla testa che l'affiggeva da marzo scorso, infatti, alla fine ha avuto la meglio su di lei. Adesso, secondo ...

Bimba di 10 anni Muore per un tumore. Il dolore della madre : "Niente funerale - non credo più : ha sofferto troppo" : A Padova. Iolanda Deda si è arresa mercoledì dopo un calvario durato 11 mesi. La mamma: "Nessun genitore dovrebbe vedere la propria figlia così"

Muore di tumore a 10 anni. La mamma : "Nessun funerale - non ci credo più. L'ho vista soffrire troppo" : "Non lo facciamo il funerale, non ci credo più. Ho visto mia figlia soffrire troppo". È il grido di dolore di una mamma che ha appena perso la sua bambina. Iolanda Deda, 10 anni, è mancata mercoledì, in un letto d'ospedale del reparto di Oncoematologia pediatrica, a causa di un tumore alla testa che l'ha divorata in undici mesi. Nella casa di via Citolo da Perugia, davanti alla scuola elementare De Amicis, dove la ...

Papà malato di tumore incontra la figlia appena nata poi Muore : Brett Kinloch, un uomo di Linslade che è morto appena tre ore dopo la nascita di sua figlia più piccola.Continua a leggere