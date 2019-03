Mondiali | storica Wierer | a Östersund è d' oro nella Mass Start

Ciclismo - svolta storica : i Mondiali potrebbero sbarcare in Africa per la prima volta nella storia : Ciclismo, il Rwanda si è candidato per ospitare i Mondiali del 2025: sarebbe una svolta storica che l’UCI si appresta ad accogliere di buon grado Ciclismo, al vaglio una novità che sarebbe a suo modo storica. I Mondiali potrebbero infatti sbarcare per la prima volta nella storia in Africa. Secondo quanto riportato da tuttobiciweb infatti, il Rwanda avrebbe avanzato ufficialmente la propria candidatura per l’edizione 2025. ...

Ciclismo - i Mondiali possono sbarcare in Africa! Il Rwanda si candida per una prima volta storica : I Mondiali di Ciclismo potrebbero sbarcare in Africa per la prima volta nella storia! Il Rwanda ha infatti avanzato ufficialmente la propria candidatura per organizzare l‘edizione del 2025, tra sei anni la rassegna iridata potrebbe svolgersi nel Continente Nero. Aimable Bayingana, Presidente della Federazione Nazionale di Ciclismo, ha annunciato la candidatura accogliendo così l’invito della UCI che ha più volte sollecitato i Paese ...