Mondiali | Mass Start donne | Wierer | storico oro!

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer CAMPIONESSA DEL MONDO! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 17 marzo, alle ore 13.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon: oggi, domenica 17 marzo, la gara inizierà alle ore 13.15 e per ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

Biathlon - Mass start femminile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. Lisa Vittozzi vuole chiudere in bellezza dopo l’argento conquistato nell’individuale, la sappadina è in testa alla classifica di Coppa del Mondo e la gara odierna è fondamentale nella corsa alla Sfera di Cristallo. Speriamo che Dorothea Wierer riesca a essere in gara ...

Biathlon - Mass start maschile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. La gara si preannuncia particolarmente aperta e incerta, il norvegese Johannes Boe punta a vincere la medaglia d’oro ma lo scandinavo se la dovrà vedere con diversi rivali come il tedesco Peiffer, il russo Loginov, il francese Fillon Maillet, il fratello maggiore e ...

Biathlon - Mondiali 2019. Italia 15^ in staffetta - Lukas Hofer : “Sono fiducioso per la mass”. Windisch : “Si può andare a medaglia” : L’Italia ha concluso al quindicesimo posto la staffetta maschile dei Mondiali 2019 di Biathlon, il nostro quartetto è rimasto in auge per una frazione e mezza, poi qualche imprecisione di troppo e dei giri di penalità ci hanno tolto dalle posizioni che contano. Di seguito le dichiarazioni degli azzurri rilasciate ai microfoni della Fisi: Lukas Hofer: “Sul tiro sono riuscito a confermare quello che ho fatto nell’individuale e ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Lisa Vittozzi : “Sono pronta per la mass start di domani” : L’Italia orfana di Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto la staffetta 4×6 km femminile valida per i Mondiali di Biathlon: al termine della prova iridata le quattro azzurre hanno parlato al sito federale analizzando la prestazione odierna. Molto diversi gli umori delle nostre rappresentanti. Molto soddisfatta Lisa Vittozzi: “Oggi ho provato a spingere sugli sci per mettermi alla prova dopo tre giorni che non gareggiavo ed è ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Mondiali 2019 in DIRETTA : Johannes Boe cerca il terzo oro - Dominik Windisch punti per la mass start : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km pursuit maschile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 16.30 in gara ci saranno per l’Italia tre atleti. Dominik Windisch partirà 27° a 1’40” dal norvegese Johannes Boe, Thomas Bormolini 43° a 2’08”, Lukas Hofer 52° a 2’21”. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

Sollevamento pesi - Mondiali Youth 2019 : Sergio Massidda - sei un campione! Il sardo vince tre ori - è lui il futuro del movimento italiano : Arrivano buone notizie da Las Vegas, dove si sta svolgendo l’edizione 2019 dei Mondiali Youth di Sollevamento pesi, in cui l’azzurro Sergio Massidda è riuscito a dominare la prova dei 55 kg, conquistando di forza ben tre medaglie d’oro. La prima è arrivata nello strappo, al termine di una gara accesa con l’uzbeko Ogabek Nafasov, dove il 17enne sardo ha aperto con 100 kg, allungando poi a 103 kg, mentre il rivale si è ...

Skeleton - Mondiali Whistler 2019 : uno strepitoso Martins Dukurs centra l’oro davanti a Tregubov e al fratello Tomass : Martins Dukurs entra nella leggenda. Il fuoriclasse lettone, infatti, si laurea campione anche ai Mondiali di Skeleton 2019 Whistler, in Canada, e raggiunge questo traguardo per la sesta volta nella sua incredibile carriera. Il 34enne nato a Riga ha piazzato i migliori tempi in entrambe le manche con un ottimo 52.15 nella prima, superandosi poi nella seconda, nella quale ha chiuso in 51.91, nuovo record della pista della British ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 50 km tl mass start fuga per la vittoria di Hans Christer Holund. 14° Francesco De Fabiani : fuga per la vittoria: un attacco in solitaria lanciato ad oltre 25 km dal termine regala la medaglia d’oro nella 50 km tl mass start dei Mondiali di sci di fondo al norvegese Hans Christer Holund, che arriva fino al traguardo e precede un pur generosissimo russo Alexander Bolshunov, mentre il bronzo va in volata ad un altro norvegese, Sjur Roethe. 14° Francesco De Fabiani, autore di una buona prestazione, 26° Giandomenico Salvadori, 41° ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella 30 km tl mass start femminile con quanto margine si imporrà Therese Johaug? : Stavolta non ci sarà neppure l’incognita delle condizioni della neve che possono andare a cambiare col passare dei minuti a Seefeld, in Austria, dove per i Mondiali di sci di fondo domani (inizio alle ore 12.15) andrà in scena la 30 km tl mass start femminile: la partenza in linea favorisce ancor di più la norvegese Therese Johaug, ponendo quale unico interrogativo l’ampiezza del margine con cui si imporrà sul resto della ...

Mondiali sci di fondo – Mass start di 30 km TC femminile : le tre azzurre protagoniste a Seefeld : Brocard, Debertolis e Pellegrini saranno le azzurre protagoniste della 30 km che chiuderà il programma femminile dei Mondiali Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini saranno le tre protagoniste azzurre della Mass start di 30 km in tecnica libera che chiuderà il programma femminile dei Mondiali di Seefeld. La gara è in programma sabato alle 12.15 e vedrà il ritorno in pista ad appena due giorni dalla staffetta di ...

Speed skating - Mondiali juniores Baselga di Piné 2019 : medaglia d’oro nella mass start femminile per Laura Peveri! : Si chiudono col botto per gli azzurrini i Mondiali juniores di Speed skating: a Baselga di Piné nell’ultimo dei tre giorni di gare, quello più atteso per i nostri colori data la presenza nel programma delle mass start, Laura Peveri centra l’oro ed il titolo iridato di categoria. L’Italia chiude così la rassegna con tre medaglie, dopo i due bronzi di Francesco Betti. nella mass start femminile magnifico successo di Laura Peveri, ...