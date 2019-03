Mondiali | Lady Doro | quando il destino è già nel nome

gazzetta

(Di domenica 17 marzo 2019) E' un mondo da regolare, questo. C'è troppa cattiveria. Io mi sono identificata in lei, nella sua delusione che rimbalzava assurdamente sui social'. il rapporto coi social - 'Bisogna stare molto ...

Gazzetta_it : Ai #Mondiali in #Svezia il trionfo della #Wierer, personaggio copertina - Miky65bo : RT @Gazzetta_it: Ai #Mondiali in #Svezia il trionfo della #Wierer, personaggio copertina - TifoCami : RT @Gazzetta_it: Ai #Mondiali in #Svezia il trionfo della #Wierer, personaggio copertina -