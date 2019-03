Mondiali di biathlon | Dorothea Wierer conquista l' oro nella mass start

Biathlon - la Wierer tinge i Mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Dorothea Wierer ha conquistato la medaglia d'oro nella Mass Start di Biathlon, ai mondiali in corso a Ostersund. L'azzurra ha preceduto la russa Yurlova di 5' e la tedesca Herrmann di 15'. 'Fantastica ...

Mondiali biathlon – Wierer entusiasta dopo l’oro nella mass start : “di solito i grandi appuntamenti non sono il mio forte” : Wierer: “ho vinto perché non avevo aspettative, dedico la medaglia alle mie compagne: mi dispiace non aver potuto gareggiare nella staffetta” La vittoria più bella della carriera nella stagione della consacrazione. Dorothea Wierer si gode l’oro mondiale nella mass start di Oestersund: ecco le sue dichiarazioni. “sono felicissima di essere riuscita a vincere il mio primo titolo mondiale, anche perché di solito i ...

Impresa Wierer - l’azzurra oro ai Mondiali di biathlon ad Oestersund nella mass start : Dorothea Wierer nella storia: oro mondiale nella mass start, aggancio a Vittozzi in Coppa del Mondo e pettorale giallo La sesta medaglia mondiale della carriera ha il colore più bello, l’oro. Dorothea Wierer compie un autentico capolavoro nella gara che chiude la rassegna iridata di Oestersund, la mass start: arrivava da un’indisposizione che l’aveva costretta a rinunciare alla staffetta femminile, si presenta alla grande ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia terza con Wierer - Vittozzi e le staffette miste! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer disputerà la mass start - duello con Lisa Vittozzi per la Coppa : Dorothea Wierer sarà regolarmente al via della mass start che oggi chiuderà i Mondiali 2019 di Biathlon. L’azzurra aveva dovuto rinunciare alla staffetta di ieri a causa di un malessere ma l’altoatesina stringerà i denti e gareggerà a Oestersund (Svezia) con l’obiettivo di ottenere un risultato importante: l’altoatesina è infatti in lotta per la Coppa del Mondo generale, occupa il secondo posto in classifica alle spalle ...

Biathlon - Mass start femminile Mondiali 2019 : programma - orari e tv. I pettorali di partenza : Domenica 17 marzo si disputerà la Mass start femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si conclude la rassegna iridata con la partenza in linea. Lisa Vittozzi vuole chiudere in bellezza dopo l’argento conquistato nell’individuale, la sappadina è in testa alla classifica di Coppa del Mondo e la gara odierna è fondamentale nella corsa alla Sfera di Cristallo. Speriamo che Dorothea Wierer riesca a essere in gara ...