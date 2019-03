Mondiali biathlon,oro Wierer mass start

L'oro arriva nell'ultima giornata deididi Ostersund. Dorotheaha conquistato il titolo iridato nella, la prova finale di 12,5km. La 28enne azzurra di Brunico ha preceduto la russa Yurlova di 5" e la tedesca Herrmann di 15". Per ilitaliano una giornata storica. L'oro mondiale mancava infatti dal 1997, quando Wilfried Pallhuber vinse lo sprint maschile. "E' incredibile - ha commentato Dorotheaall'arrivo - non me l'aspettavo. Ieri stavo male, non pensavo di farcela".(Di domenica 17 marzo 2019)

