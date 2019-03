Misterioso elicottero nei cieli di Fortnite Stagione 8 | quali novità in arrivo?

optimaitalia

(Di domenica 17 marzo 2019)8 è solo l'ultima evoluzione di un videogioco che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Dopo aver rivoluzionato - e consolidato - lo scenario delle Battle Royale, il titolo a marchio Epic Games ha saputo varcare gli stessi confini del videoludo, imponendosi come un vero e proprio fenomeno di costume. Il team di sviluppo, poi, continua a supportare la sua creatura da più di un anno, apportando migliorie e stravolgimenti in una formula di gioco collaudata. Senza dimenticare lesul piano dei contenuti.Non solo, uno degli aspetti più apprezzati diè il saper offrire spesso segreti e sorprese ai suoi fedelissimi. Lo stesso sta accadendo per la8, carica di elementi mai visti prima. Tra questi, da pochissimo è stato avvistato in diversi punti dell'isola che ospita le partite multiplayer undi colore nero. Questo ...

