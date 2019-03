Mille euro alle mamme italiane è la proposta del Popolo della Famiglia

Reddito di maternità - Mille euro al mese - per 8 anni - per fare la mamma : 'Dopo il quarto figlio diventa vitalizio' : La proposta si chiama Reddito di maternità: mille euro al mese esentasse, per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno . Un Reddito garantito per otto anni, secondo quanto vuole la legge, ...

Reddito di maternità - Mille euro al mese (per 8 anni) per fare la mamma : «Dopo il quarto figlio diventa vitalizio» : La proposta si chiama Reddito di maternità: mille euro al mese esentasse, per le donne che scelgono di fare le mamme a tempo pieno. Un Reddito garantito per otto anni, secondo quanto...

Reddito di maternità - Mille euro al mese (per 8 anni) per fare la mamma : «Dal quarto figlio in poi diventa un vitalizio» : La proposta si chiama Reddito di maternità e viene dal coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli: una proposta di legge di iniziativa popolare, per la...

Cagliari. Mille euro al mese alle mamme a tempo pieno : Arriva il reddito di maternità in Sardegna. Mille euro al mese esentasse per le donne che scelgono di fare le

Salario minimo - Mille euro annui in più per 2 - 9 mln di lavoratori : Con la proposta del Salario minimo , ora in discussione in Parlamento, si potrebbe avere un aumento annuo della retribuzione di poco più di mille euro per 2,9 milioni di lavoratori , 2,4 se si ...

Stipendi e potere di acquisto : Mille euro in meno in sette anni : Le cause di questo rallentamento italiano sono, oltre ad una economia e condizioni diverse, l'aumento dei contratti pirata , con i salari al minimo e molti più lavori part " time. Nello specifico, in ...

Reddito di cittadinanza - Upb : a un beneficiario su 4 meno di Mille euro l'anno : Qui puoi seguire la cronaca live. PER SAPERNE DI PIÙ / Di Maio: Reddito promessa mantenuta. Ora salario minimo e taglio cuneo Ore 15.35 - Upb, a un quarto dei beneficiari meno di mille euro l'anno ...

Trova più di Mille euro e li restituisce al proprietario : "Non è la prima volta che capita" : Il gestore egiziano di una tintoria di Milano ha Trovato l'ingente somma in un paio di pantaloni ed ha subito provveduto a...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Febbraio : Casta continua – Sprechi a statuto speciale. Viva le autonomie Un minuto di Ars ci costa Mille euro : Che salasso l’Ars siciliana: i consiglieri regionali costano mille euro al minuto Nel 2018 i deputati dell’Assemblea regionale siciliana hanno lavorato 7,52 giorni al mese, per una media di 20 ore mensili, per un totale di 87 giorni su 365. E all’erario sono costati mille euro al minuto, 137 milioni all’anno, un milione più della Casa Bianca a Washington. Nel dibattito nazionale sulle autonomie irrompe il dossier […] di Giuseppe Lo ...

Sicilia - 5Stelle : l'Assemblea regionale nel 2018 è costata Mille euro al minuto : mille euro al minuto: tanto è costata, alle casse pubbliche, l'attività del Parlamento Siciliano nel 2018 in rapporto alle ore lavorate in aula , 246 ore e 33 minuti, e ai 15 milioni di euro pagati ...

Sicilia - M5s : “L’Ars costa Mille euro al minuto e 137 milioni all’anno. Più della Casa Bianca. Lavora 20 ore al mese” : Alle casse pubbliche costa mille euro al minuto, 137 milioni all’anno: un milione più della Casa Bianca. È il record negativo dell’Assemblea regionale Siciliana, calcolato da un dossier elaborato dal Movimento 5 stelle sui dati del parlamento dell’isola dell’intero 2018. I mille euro al minuto sono calcolati in relazione alle ore Lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei ...

M5S : Ars spesi Mille euro a minuto nel 2018 : Da un dossier del M5S emerge che l'Assemblea regionale siciliana ha speso nel 2018 mille euro al minuto. I deputati hanno lavorato 7,52 giorni al mese

M5S : Ars Mille euro a minuto nel 2018 : Da un dossier del M5S emerge che l'Assemblea regionale siciliana ha speso nel 2018 mille euro al minuto. I deputati hanno lavorato 7,52 giorni al mese

Sicilia : M5S - 'Ars più cara della Casa bianca - costa Mille euro al minuto' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - L’Assemblea regionale Siciliana più cara della Casa bianca: 137 milioni di euro a fronte di 136 milioni. Un Parlamento costoso e poco produttivo, che nel 2018 ha lavorato appena 87 giorni con una media di 7,25 giorni al mese. A scattare la fotografia di un’Assemblea ch