Milan-Inter | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le probabili formazioni

(Di domenica 17 marzo 2019) Si gioca questa sera il derby della Madonnina:edsi scontrano in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il terzo posto in campionato. I ragazzi di Gattuso sono a quota 51, mentre gli uomini di Spalletti inseguono ad una lunghezza: chi la spunterà nella stracittadina meneghina?La sfida che si giocherà stasera sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 251, mentre la direttasarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go a questo link. OA Sportal solito vi proporrà la diretta live testuale della sfida.Di seguito le: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu.: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Joao Mario, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.Di seguito il programma completo ...

