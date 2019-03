Milan-Inter 1-3 La Diretta : Il tris di Lautaro : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

Inter : ulutati ultrà a Milanista Kessie : ANSA, - MILANO, 17 MAR - Nuovi ululati e "buuu" razzisti della curva Nord dell'Inter verso Kessie del Milan. Nel corso del derby contro i rossoneri, infatti, in due diverse occasioni, la tifoseria ...

In campo Milan Inter 1-2 LIVE : La risposta rossonera è a tema ''infernale'': ''Salvare il mondo è un lavoro del diavolo'', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti ...

Milan-Inter - diretta live : Musacchio - Milan di nuovo in partita. : Milan-Inter diretta live – Si gioca il posticipo delle 20,30 della 28^ giornata, l'attesissimo derby Milan-Inter. Rossoneri reduci da 5 vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri che cercano il sorpasso in classifica per riprendersi il terzo posto. Le formazioni ufficiali del match. FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà;

In campo Milan Inter 0-2 LIVE : La risposta rossonera è a tema ''infernale'': ''Salvare il mondo è un lavoro del diavolo'', il primo striscione della Curva Sud, seguito dalla coreografia in cui compare il personaggio dei fumetti ...

Milan-Inter - diretta live : Bakayoko accorcia le distanze

Milan-Inter - diretta live : raddoppio dell'Inter!

Milan-Inter 0-1 - finisce il primo tempo : i rossoneri non scendono in campo : Comincia male il derby della Madonnina per il Milan, che al termine del primo tempo è sotto di un gol contro un’Inter ben messa in campo e sicuramente meritevole del vantaggio. Di fatto, i rossoneri sono rimasti con la testa negli spogliatoi, non riuscendo mai a costruire una trama offensiva pericolosa e a velocizzare il gioco. Gattuso dovrà farsi sentire durante l’intervallo, se vorrà sperare nella rimonta. La rete degli ...

Milan-Inter - diretta live : fine primo tempo - nerazzurri in vantaggio grazie a Vecino

Milan-Inter - diretta live : Inter vicina al raddoppio

Derby Milan-Inter 0-1 : cronaca e risultato in diretta live : Derby Milan-Inter, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Milan-Inter - diretta live : Inter in vantaggio!