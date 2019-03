Milan-Inter 2-3 | Lautaro Martinez e compagni scavalcano i rossoneri

Serie A Milan-Inter 2-3 - il tabellino : MILANO - Il "derby della madonnina" lo vince l' Inter : superato il Milan 3-2 . Nerazzurri avanti subito, già al 3', con Vecino . De Vrij raddoppia al 6'st della ripresa, ma Bakayoko accorcia 5' più ...

Milan-Inter 2-3 La Diretta : Musacchio accorcia di nuovo : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in ...

L’Inter ha vinto il derby di Milano ed è tornata terza in classifica : L’Inter ha battuto 3-2 il Milan nel 192esimo derby di Milano, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Data sfavorita in partenza, con due titolari assenti e un centrocampo non in piena forma, l’Inter ha saputo comunque disputare una

Serie A - Milan-Inter 2-3 : espulso Conti - LIVE : Serie A, Milan-Inter: cronaca e risultato del match MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle MILAN INTER – È stato un derby della Madonnina dalle mille emozioni quello che si è aggiudicato stasera l’Inter sul Milan. Vantaggio dei nerazzurri dopo appena tre minuti con Vecino, che scaraventa in rete un assist al bacio di Lautaro Martinez. Raddoppio che arriva ad inizio secondo tempo quando Politano mette in mezzo uno […] L'articolo Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Martinez e Vecino i migliori [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

VIDEO Milan-Inter 2-3 - Highlights - gol e sintesi. Lautaro decisivo - derby pirotecnico : Il Milan cede 2-3 all’Inter nel posticipo serale della 28ma giornata della Serie A di calcio: continui botta e risposta a San Siro, ma alla fine la rimonta dei rossoneri non si completa. Di seguito le immagini della sfida. Highlights Milan-Inter 2-3 IL VANTAGGIO DI VECINO #Milan 0:1 #Inter | #SerieA | Day 28 | #Vecino 3'#Milanderby https://t.co/PoeGj1Uxzx — VIDEOGoals HD (@VIDEOGoalsHD) March 17, 2019 IL RADDOPPIO DI DE ...

Derby Milan-Inter 2-3 : cronaca e risultato in diretta live : Derby Milan-Inter, 28ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Posticipo Serie A - Milan-Inter 2-3 : 22.28 Al Meazza derby scintillante, vinto con merito dall'Inter in casa del Milan. Gran avvio dell'Inter che al 3' è avanti:Perisic crossa,sponda di Lautaro per il tap-in volante di Vecino. Nerazzurri meglio, Vecino che sfiora due volte il raddoppio.Milan non pervenuto, se si eccettua un tiro da fuori di Paquetà. Nella ripresa lo stacco di De Vrij vale il raddoppio (51'). Lampo rossonero con Bakayoko che di testa fa 1-2 (51'). Su rigore ...

Clamoroso Milan-Inter - rissa tra Kessie e Biglia [FOTO] : Si sta giocando il posticipo valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan ed Inter che si stanno affrontando in una partita scoppiettante, a 10 minuti dal termine il risultato è di 2-3 per la squadra di Luciano Spalletti. Nel frattempo Clamoroso episodio in casa Milan, dopo la sostituzione Kessie perde la testa, rissa con Biglia, l’ex Lazio era seduto in panchina. L’ex Atalanta si scaglia contro il ...

Milan-Inter - diretta live : Milan vicinissimo al pareggio! : Milan-Inter diretta live – Si gioca il posticipo delle 20,30 della 28^ giornata, l’attesissimo derby Milan-Inter. Rossoneri reduci da 5 vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri che cercano il sorpasso in classifica per riprendersi il terzo posto. Le formazioni ufficiali del match. FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; ...

Pagelle Milan-Inter 2-3 - Serie A 2019 : bene Lautaro Martinez - bocciato Piatek : L’Inter si impone per 2-3 sul Milan nel derby della Madonnina della 28ma giornata della Serie A di calcio: di seguito le Pagelle del posticipo serale appena concluso. LE Pagelle DI Milan-Inter 2-3 MILAN 5 Donnarumma, 5.5: non esente da colpe sulla prima rete, non può nulla sugli altri gol. Calabria, 5.5: va in difficoltà sugli attacchi nerazzurri, riuscendo a spingere in poche occasioni. Musacchio, 6.5: soffre in fase ...

DIRETTA/ Milan Inter - risultato 0-1 - streaming video e tv : i nerazzurri reggono : DIRETTA Milan Inter: cronaca live del derby, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Segui la partita in DIRETTA streaming video.

Milan-Inter - lite Kessiè-Biglia! Animi caldi in panchina : l’ivoriano tenuto a stento dai compagni! [VIDEO] : Animi caldi sulla panchina del Milan: il centrocampista ivoriano è una furia, i compagni lo trattengono a stento Tensione alle stelle durante Milan-Inter, non solo in campo ma anche in panchina! Dopo aver giocato metà secondo tempo da terzino destro (fuori ruolo) ed essere stato cambiato nel quarto d’ora finale di partita, con il Milan sotto 2-3 nel punteggio, Fran Kessiè ha avuto qualcosa da ridire in panchina con Lucas Biglia. Le ...