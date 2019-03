Migliaia di persone alle primarie del centrodestra | circa 3500 votanti alle 13

Oggi il saluto a Lala Kamara - la ragazza uccisa a Manchester - attese Migliaia di persone : Arriveranno a centinaia da tutta Italia ed Europa per l'ultimo saluto a Lala Kamara, la giovane italo-senegalese uccisa sabato a Manchester . Il funerale si terrà Oggi in un capannone preso in affitto ...

Milano - Migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

Algeria : Migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika : Algeria: migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika Non si placano le proteste in Algeria intorno alla decisione dell’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, di candidarsi per un quinto mandato. Bouteflika, 82enne, sarebbe tra l’altro tuttora ricoverato in un ospedale di Ginevra in Svizzera, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Nonostante questo, nella giornata di domenica ha confermato ...

'People - Prima le persone' - in Migliaia a Milano per dire no al razzismo : Tornando alla manifestazione, il sindaco spiega il senso di questa iniziativa: 'C'è sempre l'idea della politica che stimola la partecipazione di chi non sta alla tastiera di un pc, ma va in strada e ...

People - Migliaia di persone in piazza a Milano per manifestare contro il razzismo : migliaia di persone si sono date appuntamento a Milano, tra via Palestro e corso Venezia, per partecipare a “People – prima le persone“, la manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni. “La politica della paura e la cultura della discriminazione viene sistematicamente perseguita per alimentare l’odio e creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la ...

People : decine di Migliaia di persone alla manifestazione antirazzista a Milano : Sono decine di migliaia le persone che si sono radunate in corso Venezia all'altezza di via Palestro, nel centro di Milano, punto di partenza del corteo 'People - prima le persone' contro ogni discriminazione. I treni della metropolitana che portano al luogo dell'incontro sono colmi. La manifestazione è stata lanciata nello scorso autunno da sei sigle del Terzo settore (Insieme senza Muri, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle, Action Aid, ...

USA - tempesta di neve record in Oregon e Washington : centinaia di voli cancellati - Migliaia di persone senza elettricità [FOTO] : 1/9 ...

Giovedì ad Haiti Migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise : Giovedì ad Haiti migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise, da tempo diffusamente contestato per le accuse di non aver voluto indagare gravi sospetti di corruzione del precedente governo. I manifestanti, guidati dal leader dell’opposizione Moise Jean Charles,

Alpi sommerse dalla neve - 40km di coda sull’Autostrada del Brennero : odissea per Migliaia di persone - ma il blocco li ha salvati da una maxi valanga [FOTO] : 1/19 Brennero ...

Venezuela - capo Aeronautica riconosce Guaidò : “Maduro ha due aerei - se ne vada”. Centinaia di Migliaia di persone in piazza : “Sono il generale Francisco Esteban Yanez Rodriguez e riconosco il presidente Juan Guaidò“. Si apre così il video con cui Francisco Esteban Yanez Rodriguez, generale dell’Aeronautica militare Venezuelana, riconosce Juan Guaidò come “presidente incaricato” del Venezuela. Yanez Rodriguez, che si presenta qualificandosi come direttore della pianificazione strategica dell’alto comando militare dell’Aeronautica, dice ...