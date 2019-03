Micheal Jackson | la figlia Paris tenta il suicidio “Gesto legato a ‘Leaving Neverland’

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Hato di nuovo il, tagliandosi le vene., la21enne di, è stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles dopo avere provato per la seconda volta – la prima era stata nel 2013 – a togliersi la vita. Al momento le sue condizioni sono stabili. Secondo il sito Tmz, il gesto della ragazza èagli effetti del documentario Leaving Neverland (qui la clip in esclusiva), in cui due uomini, Wade Robson e James Safechuck, accusano di essere stati molestati dalla star quando erano bambini. La polizia e i soccorsi medici hanno ricevuto una chiamata intorno alle 7.30, proveniente dall’abitazione della ragazza, aspirante attrice e modella, a Los Angeles. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest’anno, il docufilm Leaving Neverland è prodotto e diretto dal regista britannico Dan Reed e si concentra sulle accuse di pedofilia ...

