Metalli nel sangue e ritardi | mistero Imane

Imane Fadil - Berlusconi : “Mai conosciuta”. Indagini sulla presenza di Metalli nel sangue : «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato. Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde». Silvio Berlusconi risponde alle inevitabili domande sulla morte per avvelenamento di Imane Fadel, testimone al processo Ruby T...

Giallo sui Metalli nel sangue di Fadil. Il referto sui valori : «Livelli non tossici»|Video : I risultati del Centro Antiveleni Maugeri inviati agli inquirenti. Gli investigatori non escludono sostanze radioattive. «Ciò non è desumibile dai test». La documentazione clinica sotto sequestro. Mercoledì o giovedì l’autopsia

Berlusconi : «Mai conosciuto Imane Fadil». Il giallo dei Metalli pesanti nel sangue Gli ultimi giorni|Video : Così l’ex premier commenta la scomparsa della testimone chiave del processo Ruby. I sintomi per i pm sono «compatibili con un avvelenamento». L’Istituto Maugeri: «Non identificata radioattività nel sangue»

Morte Imane Fadil - nel suo sangue Metalli pesanti e sostanze chimiche : la testimone del processo Ruby potrebbe essere stata avvelenata : Avvelenamento con particolari livelli chimici di metalli oppure presenza di radionuclidi nel sangue, ovvero radioattività, ma anche infezioni batteriche rare come la leptospirosi. Sono questi, in base alle valutazioni dei tossicologi esperti, alcune delle cause compatibili con il quadro clinico legato al decesso di Imane Fadil, una delle testi chiave del caso Ruby, morta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia. Tra i pareri, quello di ...

Imane Fadil - Berlusconi : 'Mai conosciuta'. Giallo morte - verifiche Metalli nel sangue : È stata ricoverata all'Humanitas di Rozzano per una gravissima disfunzione del midollo osseo che aveva smesso di produrre globuli bianchi, rossi e piastrine, , una delle testi chiave del caso Ruby, ...

Imane Fadil - centro analisi : ‘Fatto solo dosaggio dei Metalli’. Procura indaga sui 4 individuati nel sangue : Imane Fadil negli ultimi mesi era “molto sospettosa”. Temeva di essere “controllata” e continuava a ripetere che aveva ancora “molte cose da dire” sul caso con al centro le serate ad Arcore. Lo dice all’Ansa chi ha avuto modo di parlarle a lungo negli ultimi mesi. Sempre all’Ansa, risulta che la ragazza avesse rivelato solo dieci giorni prima ai medici dell’Humanitas, dove era ricoverata in gravi ...

Imane Fadil - Berlusconi : “Mai conosciuta”. Indagini sulla presenza di Metalli nel sangue : «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato. Quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde». Silvio Berlusconi risponde alle inevitabili domande sulla morte per avvelenamento di Imane Fadel, testimone al processo Ruby T...