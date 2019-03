Mercedes | che… Bottas alla Ferrari in Australia | il finlandese davanti a Hamilton | Vettel

sportfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Il primo appuntamento della stagione di Formula 1 se lo aggiudica Valtteri, abile a precederee Verstappen. Male la, cone Leclerc giù dal podio Lacominciagrande la stagione, piazzando una splendida doppietta nel Gp d’. La sorpresa però è presto servita, infatti a salire sul gradino più alto del podio è Valtterie non Lewis, sverniciato al via dal compagno di squadra senza aver la possibilità di reagire.photo4/LapresseUna gara pazzesca quella del, sempre all’attacco e sempre primo in solitaria, grazie al solco di oltre venti secondi scavato nel corso della gara. Prestazione solida del driver di Nastola che, oltre ai venticinque punti della vittoria, si prende anche quello per il giro più veloce (1:25.580) portandosi così a quota 26 dopo il primo appuntamento del Mondiale. Detto di ...

