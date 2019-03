Melissa Satta | stoccata a Wanda Nara | «Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : “se fai la procuratrice ed anche la show girl…” : Melissa Satta ha detto la sua sul derby di Milano, ma anche sul ben noto caso Icardi, con la moglie Wanda Nara divisa tra tv e ruolo di procuratrice Melissa Satta sembra essere giunta alla fine del proprio matrimonio con Kevin Prince Boateng. Le indiscrezioni si stanno rincorrendo nelle ultime ore, ma adesso la testa della bella Melissa è rivolta completamente al derby, da buona milanista. La Satta ha parlato ai microfoni della Gazzetta ...

Melissa Satta in vacanza da single sulla neve : vacanza da single per Melissa Satta, dove ha trascorso qualche giorno di relax sulle nevi di Saint Moritz assieme al figlio Maddox,e la mamma Mariangela. Nonostante manchi l’ufficialità infatti dallo scorso novembre l’ex velina e il calciatore si sono detti definitivamente addio considerando anche il fatto che ora, mentre lei lavora e vive Milano assieme al piccolo, lui si è traferito in Spagna, per vestire l’ambita maglia del Barcellona. ...

Boateng volta pagina dopo Melissa Satta? Una sexy rapper accanto al calciatore del Barcellona : Kevin Prince Boateng avvistato al fianco di una cantante e youtuber tedesca, scatta subito il gossip: sarà la sua nuova fiamma? A pochi mesi dalla fine del matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, ecco spuntare accanto al calciatore una sexy ed affascinate donna. Il ghanese, non convocato tra le fila del Barcellona per l’ultimo impegno di Liga, si è infatti consolato con un concerto a Berlino, durante il quale ha ...

Melissa Satta - al luna park col figlio (e Kevin Boateng sempre più lontano) : Melissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e ...

Diletta Leotta e Melissa Satta - video d'amore per San Valentino : ROMA - Diletta Leotta e Melissa Satta sono una coppia speciale. In tandem stanno facendo impazzire i social con i loro selfie e i loro video durante la trasmissione su Radio 105. E così, dopo il video ...

Melissa Satta : la foto con Diletta Leotta fa impazzire il web. E non c’è la fede : Periodo di enormi cambiamenti per Melissa Satta: ormai sono date per assodate le voci sulla fine della matrimonio con Kevin-Prince Boateng, con cui pare non ci fosse più feeling già prima di Natale e, in più, trasferitosi in Spagna per giocare nel Barcellona. Ora la showgirl si mostra addirittura senza fede nelle foto: lo scatto più evidente in questo senso è quello che ha fatto capolino sul suo profilo Instagram proprio il 14 febbraio. Il ...

«Melissa Satta si è tolta la fede». Finito il matrimonio con Kevin Prince Boateng? Ecco la verità : Melissa Satta si è tolta la fede? Pare proprio di sì. Come riporta Gossip e tv, dalle immagini postate sulle stories e sul profilo Instagram emergerebbe proprio questo. La showgirl si trova negli studi di Radio 105 e l’anulare sinistro apparirebbe libero. Qualche tempo fa Melissa Satta aveva dichiarato: «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata». E forse, la scelta di togliere la fede nuziale decreterebbe la ...

