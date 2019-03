Mazzarri | “Sfida stregata | Palacio sembrava Maradona”

ilfogliettone

(Di domenica 17 marzo 2019) Delusione per la sconfitta, per "una partita", che ha gelato le ambizioni dei granata: il Torino di Walterfrena bruscamente contro il 'suo' ex allenatore Mihajlovic. "Siamo partiti bene, abbiamo fatto un bel gol su schema e forse quella rete ci ha fatto pensare fosse una partita in discesa - ammette-. Abbiamo sprecato un paio di occasioni con il Gallo (Belotti, ndr) per raddoppiare, poi loro hanno iniziato a giocare.oggiin giocatore di un altro pianeta,Maradona". Un'occasione persa per tenere il passo del treno europeo e per allungare la striscia di tre vittorie consecutive: "Ci sta una giornata non brillante di alcuni ragazzi, oggi ogni errore lo abbiamo pagato. Mi spiace per il pubblico, perche' non avevo mai visto lo stadio cosi' caldo: e' andata cosi', la squadra ha reagito, potevamo pareggiare. Abbiamo tentato l'impossibile, ...

ElenaRossin : Le probabili formazioni di Torino-Bologna – Mazzarri vs Mihajlovic: che sfida! - Torino Granata - ElenaRossin : Le probabili formazioni di Torino-Bologna – Mazzarri vs Mihajlovic: che sfida! - marinabeccuti : Le probabili formazioni di Torino-Bologna – Mazzarri vs Mihajlovic: che sfida! -