Mario Marenco morto | uno cento mille personaggi e voci | nella banda Arbore e Boncompagni

(Di domenica 17 marzo 2019) Uno,. Chi l’ha conosciuto non ricorda nemmeno più in realtà che voce avesse. Il cabarettista, l’umorista, l’attore, l’architettoda Foggia,a Roma ad 85 anni, è stato uno dei più grandi performer comici nonsense della tv e radio italiana.di diritto, compagno di merende, pranzi e cene con Giorgio Bracardi e le sue pernacchie, mezza incollatura più surreale e fintamente sgarrupato di Nino Frassica,si è guadagnato un posto d’onore in una televisione in cui il disimpegno, il non prendersi troppo sul serio, il far ridere senza ergersi a titani dell’intelletto, era ancora una professione umile e popolare.Dicevamo della voce. O delle. Qualcuno l’ha acciuffato al pelo con la tonalità acuta del bambino Riccardino di Indietro Tutta (1987). Molletta per tenere su il ciuffo, grembiulino a quadretti bianco e ...

