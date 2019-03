Marina Militare | amianto | Cassazione decide nuovo processo per morte due marinai

Nel 2019 saranno costruiti 4 sottomarini e 7 navi per la Marina Militare russa - : Quattro sottomarini e sette navi da combattimento di superficie saranno costruite per la Marina Militare russa quest'anno, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. "Nel 2019 il ...

La Spezia - sparatoria in piazza : un morto/ Ultime notizie : è un militare della Marina : sparatoria a La Spezia nei pressi della stazione: c'è un morto, un militare della Marina. Polizia sta ascoltando i testimoni, le Ultime.

La Spezia - sparatoria in piazza vicino alla stazione : “Ucciso militare della Marina” : Un uomo è morto durante una sparatoria avvenuta in pieno giorno in piazzale Ferro a La Spezia. Stando alle prime informazioni, la vittima sarebbe un militare della Marina. Sull’episodio, avvenuto nella periferia nord della città, indaga la polizia. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo quanto appurato finora in direzione dell’uomo, che si trovava insieme ad alcuni familiari, sarebbero stati esplosi diversi colpi da un ...

Marina Militare : RITROVATO L'INCROCIATORE LEGGERO GIOVANNI DELLE BANDE NERE AFFONDATO NEL 1942 : La scoperta effettuata dal Cacciamine Vieste della MARINA MILITARE grazie alle sofisticate apparecchiature in dotazione Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter, @ItalianNavy #...

Marina Militare : ritrovato l’incrociatore leggero “Giovanni Delle Bande Nere” affondato nel 1942 [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Marina Militare : Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” al via le domande di partecipazione : Mancano 3 settimane alla scadenza del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr. 15 del 22.02.2019 – 4^ Serie Speciale) per 72 posti da allievo del 1° corso della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, che si chiuderà il 25 marzo. Il prossimo 9 e 10 marzo saranno giornate dedicate agli Open Day, in cui la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia aprirà le porte ai giovani studenti, alle loro famiglie e ...

Marina Militare : il cordoglio del Capo di Stato Maggiore per la morte del Tenente di vascello Dalle Luche : Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, esprime il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso, avvenuto a causa di un tragico incidente stradale in località Rosignano Marittima in provincia di Livorno, del Tenente di vascello Pierfrancesco Dalle Luche, comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano: “Sono ...

La Marina Militare è in prima linea nella gestione delle emergenze iperbariche : Italia- nella serata del 23 febbraio 2019 il Servizio di Medicina Iperbarica del Centro Ospedaliero Militare di Taranto è stato allertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale SS. Annunziata per ...

Marina Militare : Nave Italia termina il periodo di lavorazione in bacino [FOTO] : 1/10 ...

Marina Militare : il cacciamine Alghero individua un ordigno bellico al largo di Trapani : Il cacciamine Alghero della Marina Militare ha individuato in questi giorni, nelle acque antistanti il porto di Trapani, un ordigno bellico presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’attività specialistica di controllo dei fondali che la nave sta conducendo sulle rotte di avvicinamento al porto siciliano per garantire la sicurezza della navigazione. La presenza dell’ordigno è stata ...

Marina Militare : terminata l’esercitazione bilaterale Italo-Tunisina OASIS : È terminata ieri l’esercitazione bilaterale Italo-Tunisina OASIS iniziata lo scorso 4 febbraio nella sede di Taranto. l’esercitazione, appuntamento che si rinnova ogni anno, si colloca nell’ambito di una serie di attività di collaborazione che la Marina Militare svolge con le marine dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che contribuiscono ad accrescere e consolidare la capacità di cooperazione tra le stesse. L’edizione di quest’anno, a ...

Marina Militare : I PALOMBARI DEL COMSUBIN CONTINUANO L'INSTANCABILE OPERA DI BONIFICA SUBACQUEA : Sono già 1.331 i residuati bellici inesplosi rimossi nel primo mese del 2019 dai mari italiani e dalle acque interne del Paese Segui le novità della #MARINAMILITARE live su Twitter , @ItalianNavy #...

Marina Militare - la denuncia della sottocapo : "Torturata con seghetto e tronchesino per un anello" : denunciato un agghiacciante episodio di nonnismo a La Maddalena all’interno di una scuola della Marina Militare. La denuncia proviene da una ventottenne sottocapo, ora imbarcata sulla nave scuola Amerigo Vespucci: la avrebbero operata con arnesi da meccanico sottoponendola a tre ore di tortura. Come