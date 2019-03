Maglia Inter 2019-2020 | svelata la nuova casacca nerazzurra FOTO

Milan-Inter - Gagliardini vittima delle Iene : in regalo la Maglia del Milan! : Un'immagine dello scherzo a Gagliardini Non deve avere passato ore piacevoli, Roberto Gagliardini, a pochi giorni dal derby. Il centrocampista dell'Inter è stato vittima di uno scherzo organizzato dal ...

Icardi - post enigmatico su Instagram : foto con la Maglia dell'Inter : Alla vigilia del derby, nuova puntata della telenovela Icardi. L'argentino ha postato infatti su Instagram una foto della sua classica esultanza, le mani alle orecchie, mentre indossa la maglia dell'...

Inter - Icardi e il post pre-derby : San Siro - la Maglia e l'esultanza : ... @mauroIcardi, in data: Mar 16, 2019 at 4:19 PDT dopo due settimane - Non è un caso che Icardi torni a postare un'immagine legata al mondo del calcio dopo due settimane da quel 28 febbraio in cui ...

Inter - tifoso chiede la Maglia a Keita con uno striscione di auguri. Lui lo fa felice : "Basta chiedere" . Dopo "Amala", sembra questo il nuovo motto in casa Inter, con il secondo caso nel giro di pochi giorni a testimoniare la disponibilità dei giocatori nerazzurri nei confronti dei ...

Inter - il tifoso fa gli auguri a Keita : Maglia in regalo : "Basta chiedere" scrive l' Inter su Twitter. E in effetti è andata così: un tifoso ha portato a San Siro uno striscione con scritto "auguri Baldé, mi regali la maglia? ". Baldé è ovviamente Keita, ...

Inter e Nike festeggiano 20 anni con una Maglia speciale per il derby : 20 anni di un sodalizio che ne doveva durare nove. Inter e Nike festeggiano l’anniversario di quella che fu definita «l’assicurazione per Ronaldo», che permise al presidente Moratti di mantenere a Milano «il giocatore più forte di tutti i tempi», parola di Marco Materazzi. Matrix, insieme a Dejan Stanković presente anche lui alla serata di celebrazione, erano ancora lontani, giunsero alla corte ...

