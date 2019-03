Mafia e ' ndrangheta si allearono nel 1991 per uccidere il giudice Scopelliti

Alleanza Mafia -‘ndrangheta per uccidere Scopelliti : 17 indagati - anche Matteo Messina Denaro : La Procura distrettuale di Reggio Calabria ha indagato 17 tra boss e affiliati a cosche mafiose e di 'ndrangheta in relazione all'omicidio del sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Antonino Scopelliti , ucciso del 1991. Tra gli indagati anche il superlatitante Matteo Messina Denaro .Continua a leggere

Accordo Mafia -'ndrangheta per la droga - scatta il blitz : nomi e foto : Trentaquattro arresti fra la Sicilia, la Calabria e l'Emilia. Cos la Dia ha inferto un colpo alla famiglia mafiosa di Agrigento. Tra gli arrestati c anche il capo de "Quei Bravi ragazzi", gruppo ...

Arresti fra Sicilia e Calabria - coinvolto capo ultrà della Juve : teneva i rapporti fra Mafia e 'ndrangheta : C' anche un capo ultr della Juve ntus tra gli arrestati nell operazione della Dia in Sicilia . Si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo Bravi ragazzi, che gi ...

Reggio Calabria - 'Ndrangheta stragista : 'Intreccio Mafia - massoneria e servizi' : Sono rivelazioni clamorose quelle del collaboratore di giustizia Pasquale Nucera, che l'altro giorno, venerdì 1 marzo, ha testimoniato in aula, nel tribunale di Reggio Calabria , dove si sta tenendo il processo sulla "Ndrangheta stragista ". Nucera ha parlato di una vera e propria "cupola", che partiva dalla stessa criminalità organizzata, fino a raggiungere pezzi deviati dello Stato e politici. In tutto questo calderone ci sarebbero stati ...

‘Ndrangheta a Como - la denuncia del capo dell’Anti Mafia di Milano : “Per le autorità meglio far finta di niente” : “Il segnale mandato dalle autorità (di Cantù, ndr) e dal contesto sociale è bruttissimo: facciamo finta di niente, fatevi i fatti vostri, gli stessi messaggi che erano tipici di alcune realtà siciliane di qualche anno fa. Cantù come Locri? Ma figuriamoci”. Il capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano , Alessandra Dolci, ospite ieri sera al convegno Vite di Mafia insieme allo studioso di mafie internazionali Federico Varese, ha ...

"La Mafia emergente è quella albanese - feroce e alleata della 'ndrangheta" : C'è un'organizzazione terroristica sovranazionale in contatto con le mafie; i consigli comunali sciolti per infiltrazioni saranno ancora di più; la criminalità organizzata emergente è quella albanese; le finanziarie lombarde in prima fila nel riciclaggio; le mafie potrebbero influenzare i media per screditare le istituzioni dello Stato. E poi ancora: le banche locali sono più condizionabili e l'informatizzazione del processo ...