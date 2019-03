Lo Strega che verrà | i 12 libri in gara per il premio letterario più importante d' Italia

Premio Strega 2019 - annunciati i 12 candidati : fra gli altri - anche Scurati e Missiroli : I dodici candidati al Premio Strega 2019 sono appena stati annunciati: Marco Missiroli, Antonio Scurati e Valerio Aiolli sono fra questi. Il Comitato direttivo ha selezionato i titoli nella lunga lista di cinquantasette titoli proposti dagli Amici della Domenica. Ora non resta che attendere la decisione del Comitato, che presto annuncerà la cinquina finalista.Continua a leggere

Militao - il nuovo Pepe che ha Stregato il Real Madrid : altra beffa per la Juventus : Un buon auspicio per il giovane brasiliano che da luglio comincerà la sua avventura in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Sara Carbonero è il segreto di Casillas : ecco chi è la giornalista che ha Stregato Iker : Iker Casillas è stato uno dei portieri più forti in circolazione e con la maglia del Real Madrid, in sedici stagioni, ha vinto di tutto: 3 Champions League, cinque campionati spagnoli, due coppe di ...

Vita da Strega - che cosa farebbero le donne oggi con una bacchetta magica : cosa faresti se avessi in mano un bacchetta magica? L’ha chiesto a tantissime donne Paramount Channel – con collaborazione con Viacom, in occasione della messa in onda di Vita da strega. La celebre serie tv tornerà sul canale di intrattenimento dal lunedì al venerdì alle 20.10 pronta a fare sognare milioni di donne che sognano di possedere dei poteri magici. Sì, ma per fare cosa? Le intervistate – circa mille fra i 18 e i 54 ...

Milan Stregato da Marin : il 2001 croato che piace anche a Juve - Roma e City : Il club croato lo ritiene uno dei maggiori talenti del mondo, al livello dei brasiliani Vinicius e Rodrygo, e per lui chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro . Il Milan è avvisato: la Dinamo è spesso ...

Amal Clooney - i look dell'avvocato che ha Stregato Hollywood : Non c'è che dire, Amal è una delle donne più invidiate del mondo, ma non solo per il marito da sogno, ma anche e soprattutto per la sua forza, la carriera brillante e il look sempre impeccabile e d'...

The Voice - ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

MotoGp – Chi è la fidanzata di Marquez? Lucia Rivera Romero : la giovane sexy modella che ha Stregato il cuore di Marc [GALLERY] : Lucia Rivera Romero: la bellissima e sexy giovane modella spagnola che ha stregato il cuore di Marc Marquez Da qualche ora la stampa spagnola non fa altro che parlare della scoperta della storia d’amore di Marc Marquez con Lucia Rivera Romero. Il campione del mondo di MotoGp è stato immortalato in alcuni scatti intimità con la giovane modella spagnola. Ma chi è la presunta fidanzata di Marc Marquez? Laura Rivera Romero è una giovane ...

MARCO VERRATTI INNAMORATO DI CINDY BRUNA DI VICTORIA'S SECRET?/ Chi è la modella che lo ha Stregato : MARCO VERRATTI INNAMORATO di CINDY BRUNA di VICTORIA'S SECRET? L'indiscrezione riportata da Le Parisien dopo il compleanno di Neymar...