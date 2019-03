LIVE Volley | Superlega 2019 in DIRETTA | risultati 17 marzo in tempo reale Trentino

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti in questa nuovatestuale di OA Sport, che ci porterà dentro la 25esima giornata delladi pallavolo maschile, con sei sfide molto interessanti, in cui spiccherà il big match tra Modena e, in programma alle ore 18, per quello che sarà un confronto molto importante per i gialloblu, impegnati a difendere il quarto posto dall’assalto di Milano, impegnato in casa di Vibo Valentia.Gara esterna anche per la Lube Civitanova Marche, con Osmany Juantorena e compagni che se la vedranno con BCC-NEP Castellaneta, mentre la capolista Perugia ospiterà Sora. Interessantissimo anche lo scontro play-off tra Padova e Ravenna, con il quadro chiuso dal match tra Latina e Verona.20.37 MATCH TRENTO! Modena annichilita! Finisce 25-22, 14 punti per Aaron Russell con 3 ace.20.35 Match point Trento! 24-21.20.34 Ancora Trento! ...

zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2019 in DIRETTA: risultati 17 marzo in tempo reale. Modena-Trentino 1-0 vince la Lube -… - ModenaNoi : dal live di Modena - zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019 in DIRETTA: risultati 17 marzo in tempo reale. Big match Modena-Trentino in campo anche… -