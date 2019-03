LIVE Sci alpino | Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA | inizia la seconda manche | gli

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladello specialedi(Andorra) valevole per la Coppa del Mondodi sci. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider Zenhaeusern e Noel.Con Hirscher che non sembra al meglio della condizione, il campo per la vittoria oggi è tutto sommato aperto. Zenhaeusern è capace di fare la differenza in alcuni tratti della pista ma la continuità non è il suo forte, Kristoffersen ha incontrato qualche difficoltà negli ultimi, Pinturault sembra il più in forma di tutti e lo ha dimostrato anche ieri in gigante, mentre Noel e Yule sono in calo di condizione ma ...

