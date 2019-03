LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA | iniziata la seconda manche

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : alle 12.15 la seconda manche - Shiffrin vuole chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

LIVE Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : ultima gara stagionale - Moelgg ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Federica Brignone insegue l’ultimo podio dell’anno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2019 in DIRETTA : vince sempre Klaebo - Federico Pellegrino quarto. Stop in semifinale per De Fabiani - fuori ai quarti Zelger e Greta Laurent : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, in Svezia, che si svolgeranno in questo penultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Quando c’è tecnica libera, c’è duello Federico Pellegrino-Johannes Klaebo: il copione sembra ripetersi ancora una volta, con il norvegese che gode di tutti i favori del pronostico nei confronti dell’italiano. Pellegrino partirà, nelle ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Wendy Holdener impeccabile - Mikaela Shiffrin insegue : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già saldamente nelle mani di Mikaela Shiffrin che in questa specialità sembra non avere alcuna rivale e sulle vittorie in Slalom ha costruito le fortuna di una stagione da record. Ad impensierire la regina di Slalom Shiffrin ci proveranno soprattutto due atlete, la slovacca Vlhova che al momento ...

LIVE Sci alpino - Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : vince Alexis Pinturault su Odermatt - De Aliprandini settimo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata all’austriaco Hirscher ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo Gigante della stagione che vedrà la sfida finale tra il campione del mondo Kristoffersen e gli altri due big della specialità Hirscher e Pinturault. Tutto lascia pensare che possa essere una partita ...

