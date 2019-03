LIVE Sci alpino | Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA | Federica Brignone insegue

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladeldi(Andorra), ultima gara della Coppa del Mondodi sci. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico.Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente è scontato, visto lo stato di forma in questa specialità, della campionessa del mondo, la slovacca Vlhova, reduce dal terzo posto di ieri dove però non è mai stata veramente in corsa per la vittoria. Non mancano le outsider di lusso, dalla francese Worley alla tedesca Rebensburg, altra atleta in condizione, reduce dal trionfo di giovedì in SuperG, fino ad arrivare all’azzurrache ha riassaporato il gusto del podio in ...

