LIVE Parigi-Nizza 2019 | Ottava tappa in DIRETTA | 17 marzo | lotta finale per la conquista

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : palazzo in fiamme | Scontri con polizia - negozi saccheggiati | LIVE : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Gilet gialli - guerriglia a Parigi : palazzo in fiamme | Scontri con polizia - negozi saccheggiati | LIVE : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

Gilet gialli - violente proteste a Parigi : scontri con la polizia e molti negozi saccheggiati | LIVE : Diversi manifestanti hanno saccheggiato alcuni negozi sugli Champs-Elysees, tra cui il celebre ristorante di lusso Fouquet's, completamente devastato all'interno

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Settima tappa in DIRETTA : 16 marzo - la frazione regina con il Col de Turini nel finale : Si disputerà oggi la frazione più attesa della Parigi-Nizza 2019: 181.5 km con partenza da Nizza e arrivo in cima al temibilissimo Col de Turini. Il percorso prevede tre GPM di seconda categoria nella prima parte, seguiti da un tratto pianeggiante prima del gran finale. La Cote de Gilette (2.1 km al 7.0%) sarà l’antipasto che precederà la Cote de Pelasque (5.7 km al 6.4%) e soprattutto il succitato arrivo in salita del Col de Turini (15.3 km al ...

Parigi - tornano i gilet gialli : saccheggi e devastazioni LIVE L’assalto all’Arco di Trionfo e al ristorante di lusso Le foto : Nuova manifestazione del movimento di protesta: il celebre ristorante di lusso Fouquet’s è stato preso d’assalto

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Quinta tappa in DIRETTA : 14 marzo - cronometro individuale fondamentale per la classifica : Prenderà il via quest’oggi la Quinta tappa della Parigi-Nizza 2019: una cronometro adatta agli specialità, con la salita verso l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet (1 km al 4.2%) che potrebbe rendere più incerta la lotta per il successo. Il favorito di giornata è sicuramente il polacco della Sky Michal Kwiatkowski, già in testa alla classifica generale e che proverà a sfruttare le sue doti nelle corse contro il tempo per guadagnare altro ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Quarta tappa in DIRETTA : 13 marzo. Frazione mossa - big pronti allo spettacolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Quarta tappa della Parigi-Nizza 2019, 212 chilometri da Vichy a Pelussin. Si tratta di una Frazione particolarmente impegnativa con un finale molto mosso caratterizzato dalla presenza di ben quattro GPM da percorrere in rapida successione negli ultimi 60 km. Si farà tremendamente sul serio dopo tre giornate riservate esclusivamente ai velocisti con i successi di Groenewegen e Bennett, oggi usciranno ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Terza tappa in DIRETTA : 12 marzo - incognita vento in un tracciato per velocisti : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Terza frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nelle prime due giornate il protagonista indiscusso è stato il vento, che ha movimentato in maniera inaspettata due frazioni teoricamente destinate a concludersi con un arrivo a gruppo compatto. Lo stesso copione potrebbe andare in ...

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : 11 marzo - nuova opportunità per le ruote veloci : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda frazione della Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nella giornata odierna i corridori dovranno percorrere 163.5 km con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde, con un tracciato decisamente favorevole ai velocisti che potranno giocarsi una Seconda occasione dopo l’arrivo a ranghi ...

LIVE Parigi-Nizza - Prima tappa in DIRETTA : domenica 10 marzo - chance per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Parigi-Nizza 2019. La 77ma edizione della corsa a tappe francese si aprirà con una frazione di 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e adatto quindi ai velocisti, che dovranno comunque prestare attenzione alla Côte de Beule (2,8 km al 5,2%), posta a 26 km dal traguardo. Tanti i protagonisti attesi in caso di arrivo allo ...

LIVE Manchester United-Psg 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...

Niente 'bookroom' o 'LIVE' al Salon du Livre di Parigi : cento scrittori e artisti francesi contro l'invasione dell'inglese : Niente inglese, siamo francesi. Al Salon du Livre di Parigi, che si terrà dal 15 al 18 marzo, non dovrebbero trovare spazio parole come 'young adult', 'bookroom', 'photobooth', 'bookquizz', 'brainsto' ...