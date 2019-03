LIVE Olimpia Milano-Venezia basket | Serie A 2019 in DIRETTA | scontro diretto da brividi

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Buon pomeriggio, e benvenuti alladel match traAX Armani Exchangee Umana Reyer, valevole per la 22a giornata del campionato diA 2018-diSi affrontano la prima e la seconda della classifica:è a quota 36 punti,a 30. Curiosamente, l’ultima volta in cui queste due formazioni si sono affrontate al Mediolanum Forum di Assago è stata la Reyer a prevalere: era la quindicesima giornata della scorsa stagione e gli uomini di coach Walter De Raffaele riuscirono a portare a casa per 80-84 con 20 punti di Marquez Haynes. In questa stagione, invece, all’andata è stata l’AX Armani Exchange a espugnare il Taliercio per 81-84 con 20 punti di Mike James. Sono 44 i precedenti tra le due squadre in casa dell’: oltre a quello citato, l’Umana ne ha vinti soltanto altri tre. Destini europei ...

