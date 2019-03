LIVE Italia-Francia rugby femminile | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | le azzurre si giocano

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Arriva il secondo dei due match fuori portata per l’al Seidi: lea Padova si apprestano ad affrontare nella quinta ed ultima giornata del torneo le transalpine, che in questo momento hanno quattro punti in più delle nostre ragazze e sono al secondo posto. La Nazionalena cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di sovvertire i favori del pronostico per provare l’assalto al secondo posto della competizione dominata dall’Inghilterra. La sfida inizierà alle ore 14.30 e sarà trasmessa in differita tv da Eurosport, mentre lastreaming sarà visibile su Eurosport Player. OA Sport, come per tutte le gare dell’, vi assicurerà latestuale del match, minuto per minuto, azione per azione, in modo da sostenere le nostrein questo tentativo di impresa.Foto: Valerio ...

