L' Italia punta al turismo cinese

Giorgia Meloni - sfida totale a Lega e Matteo Salvini : cosa spunta nel nuovo simbolo di Fratelli d'Italia : L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, che si è riunita ieri - venerdì 15 marzo - a Firenze, ha approvato il simbolo con il quale il partito di Giorgia Meloni si presenterà alle Europee del 26 maggio. La novità è rappresentata dalla presenza, ai due lati del logo tradizionale, delle diciture «s

Lotta – L’Italia punta sugli Europei Senior di Bucarest : “saranno doppiamente importanti” : Lotta: ad aprile occhi puntati sugli Europei Senior di Bucarest Chiusi i Campionati Europei Under 23, la Lotta italiana tira le somme e fissa il prossimo obiettivo. Da Novi Sad l’Italia è rientrata a casa senza medaglie, ma con due quinti posti che lasciano ben sperare per il futuro: ”Enrica Rinaldi e Simone Iannattoni hanno disputato una buona prova -sottolinea il Team Manager Lucio Caneva- e sono sulla strada giusta. Per gli ...

MasterChef Italia 8 - nona puntata tra momenti cult ed eliminazioni incredibili (e sui social scatta la protesta) : 'Quer pasticciaccio brutto' della nona puntata di MasterChef Italia 8: si poteva intitolare così questa sintesi della doppia puntata in onda il 14 marzo 2019, che ha offerto due dei migliori momenti e due delle eliminazioni più indigeste delle ultime edizioni.I due momenti cult si devono alla 'prova pasticceria' di Iginio Massari (di cui abbiamo parlato) e a 'Mister' Antonino Cannavacciuolo, che negli spogliatoi e a bordocampo del match ...

MasterChef Italia 8 - puntate 14 marzo 2019 : due momenti cult e due eliminati incredibili : MasterChef Italia 8, cosa è successo nella 18esima puntata? Esterna: Centro Sportivo Pio XI di Roma, all'ombra del Cupolone, per l'Esterna. Seminaristi e Sacerdoti per un'amichevole in omaggio alla Clericus Cup, un torneo per nazioni che si tiene sotto l'egida del CSI. Diciamo che è una versione talare di 'scapoli' e 'ammogliati'. Le due brigate devono cucinare per gli atleti a fine partita. Menu di ispirazione bibilica.Menu Brigata ...

Italia sì - Marco Liorni punta al bis : La riconferma è già nell'aria. Sarebbe solo questione di giorni. Marco Liorni, il prossimo anno, potrebbe essere di nuovo al timone di "Italia sì". Quella fascia pomeridiana del sabato, sulla Rete ...

MasterChef Italia 2019 : Anticipazioni nona puntata stasera su Sky Uno : La finale si avvicina, Mistery Box ed Invention test sono sempre più difficili, la prova in esterna di questa sera si svolgerà a Roma.

MasterChef Italia 8 - anticipazioni puntate 14 marzo 2019 : Esterna a Roma : Nono doppio appuntamento per MasterChef Italia 2019 che questa sera, giovedì 14 marzo, su SkyUno dalle 21.15 manda in onda la 17esima e la 18esima puntata di questa ottava stagione.prosegui la letturaMasterChef Italia 8, anticipazioni puntate 14 marzo 2019: Esterna a Roma pubblicato su TVBlog.it 14 marzo 2019 10:15.

AlItalia : Battisti vola in Usa - punta a stretta con Delta/Adnkronos - 2 - : Interpellato ieri a Bruxelles su questa ipotesi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha risposta ma si è limitato, hanno riferito i cronisti presenti, a un'espressione di diniego. I ...

“La mobilità sostenibile e veicoli elettrici” : appuntamento con il III Rapporto di Repower sulla e-mobility - in Italia e nel mondo : Verrà presentato stasera a Garage Italia, alla presenza di Marco Granelli, Assessore alla mobilità e Ambiente del Comune Milano, e dell’AD di Repower Italia Fabio Bocchiola la terza edizione del White Paper di Repower “mobilità sostenibile e veicoli elettrici” che fa il punto sullo scenario della mobilità sostenibile in Italia e nel mondo. Alla presentazione interverranno inoltre: Alberto Viano, A.D. LeasePlan Italia e Alessandro Lago, Direttore ...

Conserve Italia punta sui treni - 4mila t in meno di CO2 all'anno : L'85% dei pelati, dei vegetali e dei succhi di frutta che Conserve Italia spedisce ogni giorno nelle Regioni del Sud Italia viaggia sui binari delle reti ferroviarie. Complessivamente in un anno ...

Beautiful : XANDER AVANT arriva nelle puntate Italiane! [Anticipazioni] : nelle puntate italiane di Beautiful della seconda parte di marzo 2019 farà il suo ingresso in scena AleXANDER AVANT (che impareremo a conoscere col diminutivo XANDER), una delle tante new entry di cui da tempo vi parliamo nelle nostre anticipazioni americane. Negli episodi in onda negli Stati Uniti, infatti, XANDER (interpretato dal giovane attore Adain Bradley) è presente fin dallo scorso giugno, ma, a causa della distanza con la programmazione ...

Storie Italiane - incidente per il modello Ivan Cottini al termine della puntata : Stamani nel consueto appuntamento di Storie Italiane è stato ospitato Ivan Cottini, ex modello affetto da sclerosi multipla da più di 6 anni "con alti e bassi" dice, ma che grazie alla forza data dalla danza è riuscito a superare con tenacia a "dare un calcio al sedere" - come sottolinea sorridendo - alla malattia che lo ha colpito e che lo tiene in sedia a rotelle.Dalla trasmissione di Eleonora Daniele il ragazzo ha espresso il desiderio ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli Italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella minima cilindrata è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in 2’06″097 dopo ...

