L' Irlanda e San Patrizio | dieci canzoni che si accompagnano bene a una buona bevuta | 1

Web tax - nulla di fatto : Irlanda - Svezia e Danimarca affossano la proposta Ue : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) A un anno dalla prima proposta di una web tax europea per tassare i cosiddetti Gafa – Google, Amazon, Facebook e Apple – e le attività economiche digitali di altre società simili, il Consiglio di economia e finanza dell’Unione europea (Ue) si chiude ancora senza un accordo in merito. Il 12 marzo nella riunione dei ministri delle finanze dei Pesi ...