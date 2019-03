L’Inter vince il derby dello spettacolo | gol ed emozioni | sorpasso al terzo posto dei ...

Spalletti suona la carica : L’Inter vincerà il derby : La panchina di Luciano Spalletti traballa ma lui non demorde e suona la carica. “Siamo dietro al Milan, è vero,

L’Inter può solo vincere contro l’Eintracht : ecco dove vedere il match in Tv : L’Inter, reduce dal successo in campionato contro il Sassuolo, è chiamato a dare seguito a quella vittoria con due gare che si preannunciano fondamentali per la stagione dei nerazzurri. Domani, infatti, la formazione di Spaletti conoscerà il suo destino europeo nella gara contro l’Eintracht Francoforte: la squadra milanese, dopo il pareggio per 0-0 all’andata, è […] L'articolo L’Inter può solo vincere contro ...

Boxe - Maxim Prodan in trionfo : l’italo-ucraino sconfigge Jamoye e vince L’International IBF dei welter : Maxim Prodan ha scaldato il gremitissimo Superstudio Più di Milano e ha conquistato il titolo internazionale IBF dei pesi welter. Il pugile ucraino-milanese ha sconfitto l’agguerrito belga Steve Jamoye ai punti con verdetto unanime (98-91, 97-93, 96-93) ed è riuscito così a indossare l’ambita cintura, la prima della carriera in cui figurano 15 vittorie (14 per ko) e un pareggio: dopo aver sempre deliziato gli esigenti appassionati ...

L’Inter sa vincere anche senza Icardi - Samp ko : L'Inter batte la Sampdoria, trova il terzo successo consecutivo in otto giorni, e dimostra ancora di sapere vincere anche senza Mauro Icardi, trascinata dalla prova convincente di Perisic e soprattutto di Nainggolan che torna al gol e regala i tre punti ai compagni di squadra. Gioisce Luciano Spalletti che corre addirittura in campo ad abbracciare il belga. Lo ha fortemente voluto la scorsa estate, lo ha scelto come leader e questo gol potrebbe ...

L’Inter vince ancora senza Icardi : 2-1 alla Sampdoria : In rete anche Gabbiadini Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Inter senza Icardi. I nerazzurri di Spalletti hanno battuto la Sampdoria dopo aver vinto in Europa League contro il Rapid Vienna. Hanno vinto senza Maurito ancora “infortunato” dopo aver perso la fascia di capitano che è stata affidata a Handanovic. La partita si è decisa nel secondo tempo. I gol in pochi minuti. Prima il vantaggio dell’Inter con D’Ambrosio. ...

Coppa Italia – Nainggolan tradisce L’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...