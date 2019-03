ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) “C’era un attico al terzo piano della casa. Era isolato. Andavamo là e facevamo sesso“. Il 19 e il 20 marzo, sul, andrà in onda in due parti il, prodotto da Hbo, sue ledi pedofilia, Leaving Neverland. Il lungometraggio, di cui vi proponiamo un’anticipazione in esclusiva, si basa sul racconto di due presunte vittime, che all’epoca dei fatti avevano sette e dieci anni: Wade Robson e Jimmy Safechuck. Intanto, dove è già andato in onda, ilha suscitato polemiche e ha portato ad alcune conseguenze. In Canada e Nuova Zelanda, per esempio, le canzoni di Jacko sono state cancellate dalle stazioni radiofoniche. Stessa sorte nella programmazione della Bbc, che ha messo al bando i brani della popstar più celebre della storia.VideoL'articolo “Leaving Neverland”, sulilsu ...

repubblica : ?? Tenta il suicidio Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson, dopo l'uscita del documentario 'Leaving Neverland' - Cascavel47 : “Leaving Neverland”, sul Nove il documentario su Michael Jackson e le accuse di pedofilia. La vittima: “Lì facevamo… - TutteLeNotizie : “Leaving Neverland”, arriva in Italia (sul Nove) il documentario su Michael Jackson e le… -