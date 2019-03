Le violenze dei gilet gialli condannate anche dal M5s finito sotto attacco

Il Movimento 5 Stelle condanna le violenze dei gilet gialli : Roma, 16 mar., askanews, - Gli europarlamentari M5s condannano le violenze a Parigi. In una nota congiunta i parlamentari europei 5 Stelle affermano: 'Condanniamo nel modo più assoluto gli scontri con ...

[Il retroscena] Hard Brexit - rapporto shock dei servizi segreti : nel Regno Unito caos e violenze : Ma in caso di no deal , nessun accordo con Bruxelles, la contrazione dell'economia sarebbe molto maggiore e potrebbe addirittura raggiungere il 9,3%. In valori assoluti i costi del divorzio da qui al ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

