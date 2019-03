Le Parole | Saverio Raimondo contro Rita Pavone | Si intende di film

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival dopo il caso politico montato per le Parole di Baglioni". La Rai risponde : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...