Le parole di Zingaretti all' assemblea del Pd

(Di domenica 17 marzo 2019) Nicola Zingaretti ha lanciato un appello all'unità del Pd e alla lotta, insieme, per tutelare la democrazia "messa in discussione". "Tutto ciò che ci accade intorno ci dice che dobbiamo muoverci. Insieme, io mi auguro, dobbiamo metterci di nuovo in cammino" ha detto nel suo discorso di apertura dell'Nazionale del partito che, con il 66% delle preferenze, lo ha proclamato segretario. "Noi dobbiamo conoscere il passato per fare bene nel presente e nel domani e vivere bene il futuro grazie al nostro passato, del quale siamo orgogliosi. Mettiamo definitivamente alle spalle le contese tra le componenti interne. Un ragazzo che era al Friday for Future non sa nemmeno di cosa parliamo"."Il Pd non è spezzato, non è sconfitto. Molti avversari e anche qualche amico prevedevano un disastro. Non è stato così. Non è affatto scontato ...

