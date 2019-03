Le azzurre del rugby vendicano gli uomini | Francia battuta 13-12

Milan Inter - Icardi torna a postare foto nerazzurre su Instagram prima del derby : Una foto, in bianco e nero, con la maglia nerazzurra e la tipica esultanza, sullo sfondo lo stadio di San Siro. Mauro Icardi il giorno prima del derby pubblica una sua immagine in nerazzurro su ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Shiffrin per la coppa di SuperG - Goggia e le azzurre per il podio : Si chiude la stagione della velocità per la coppa del Mondo femminile di sci alpino con il SuperG di Soldeu. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il titolo di specialità con Mikaela Shiffrin che si presenta al cancelletto di partenza con 32 punti di vantaggio su Tina Weirather e 47 su Nicole Schmidhofer, che oggi ha conquistato quella di discesa. La cosa impressionante è che l’americana ha raggiunto il primato con solo tre gare ...

EuroBasket Women 2019 – Il 27 giugno l’esordio delle azzurre : aperta la prevendita dei biglietti : EuroBasket Women 2019, aperta la vendita dei biglietti del girone di Niš. l’esordio delle azzurre il 27 giugno alle 18.30 contro la Turchia. Tutta la fase finale si gioca alla Spark Arena di Belgrado dal 4 luglio Nei giorni scorsi FIBA ha aperto la vendita dei biglietti per le partite dei due gironi dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio) che si giocheranno in Serbia. I tagliandi possono essere acquistati a questo indirizzo ...

Sci alpino - le sensazioni delle azzurre dopo la discesa femminile di Soldeu : Da Sofia Goggia fino a Nicol Delago, le parole delle azzurre in gara nella discesa femminile svoltasi questa mattina a Soldeu Nadia Fanchini ai piedi del podio nella discesa femminile di Soldeu, ad Andorra. A vincere la gara è l’austriaca Mirjam Puechner col tempo di 1’32”91, seconda la tedesca Viktoria Rebensburg e terza la svizzera Corinne Suter. Ad esultare è anche l’austriaca Nicole Schmidofer, che chiude ...

Sci di fondo - Sprint Drammen 2019 : cinquina di Maiken Caspersen Falla - Nepryaeva a -2 da Oestberg in Coppa del Mondo! azzurre out nei quarti : Quinta vittoria in sedici edizioni della Sprint di Drammen per Maiken Caspersen Falla. La norvegese vince in maniera chiara e netta la gara femminile, concludendo in modo imperiale la finale con il tempo di 2’56″12 e, più in generale, con una capacità di mettersi al sicuro già ben prima del non semplice rettilineo del traguardo. Per la campionessa iridata questo è il 19° trionfo in carriera in una gara individuale di Coppa del Mondo, ...

Coppa del Mondo Biathlon – Le parole delle azzurre dopo l’inseguimento : le dichiarazioni di Vottizzi - Wierer e Gontier : Vittozzi: “Destabilizzata dai primi due poligoni, poi ho svoltato in positivo”. Wierer: “Troppi otto errori”. Gontier: “Sbaglio ancora qualcosa”. Le dichiarazioni delle azzurre dopo l’inseguimento nella Coppa del Mondo di Biathlon Qualche errore di troppo e la sensazione di aver potuto fare di meglio, si conclude con un po’ di amaro in bocca la prova dell’inseguimento di ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata dagli errori a terra - domenica attaccherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasija Kuzmina vince la sprint e riapre la Coppa del Mondo. azzurre fallose : 10ma Wierer - 21ma Vittozzi : Sorride ad Anastasiya Kuzmina la 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: la slovacca vince l’oro iridato con un solo errore, precedendo la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold di 9″7 e la tedesca Laura Dahlmeier di 12″6, con queste ultime due atlete perfette al poligono. Sorriso a metà anche per Dorothea Wierer, che chiude decima a 33″2 ma guadagna su tutte le altre rivali nella corsa ...

Scherma – Sciabola femminile - dodici azzurre in gara nella tappa di Coppa del Mondo ad Atene : In occasione della quarta tappa di Coppa del Mondo in programma ad Atene, saranno dodici le azzurre al via Saranno dodici le atlete azzurre protagoniste nel fine settimana della tappa di Coppa del Mondo di Sciabola femminile in programma ad Atene. Sulle pedane greche si svolgerà infatti la quarta tappa della stagione di Coppa del Mondo dedicata alle Sciabolatrici, che segue quelle di Orleans, Salt Lake City e de Il Cairo. I riflettori ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia. Le 20 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo. Il commissario tecnico ha chiamato 20 atlete per preparare l’appuntamento: spicca il nome di Carolina ...

Sci alpino - rivelate le squadre azzurre al via del gigante e dello slalom di Kranjska Gora : Definite le formazioni azzurre che saranno in gara nel gigante e nello slalom di sabato e domenica a Kranjska Gora: tutti gli azzurri in cerca di risultato Dopo il gigante di Coppa Europa di Hinterstoder è stata definita la formazione italiana per il gigante di Coppa del mondo di Kranjska Gora, in programma per sabato 9 marzo (prima manche 9.30, seconda manche 12.30). Gli azzurri in gara saranno: Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Andrea ...

Ginnastica - l’Italia del futuro e i nuovi talenti : Campagnaro - Andreoli - Federici e le azzurre che hanno brillato a Jesolo : L’Italia sta sognando in grande con l’ambiziosa classe 2003 che punta ai Mondiali di Stoccarda e soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le Fate hanno le caratteristiche giuste per mirare a risultati di assoluto prestigio a livello internazionale e sperano di fare la differenza nelle prossime competizioni dopo aver dominato tra le under 16 ma la nostra Nazionale deve guardare anche oltre la prossima rassegna a cinque cerchi. Il CT ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : posticipo delicato per il Club Italia Crai - azzurre impegnate contro Firenze : Le ragazze della formazione federale sono a caccia del primo successo in regular season, proveranno a centrarlo nel posticipo della nona giornata Il nono turno di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 riserva alle ragazze del Club Italia Crai un posticipo in trasferta. Domani sera alle 20.30 le azzurrine allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo al Mandela Forum per sfidare Il Bisonte Firenze. Una sfida importante per entrambe le ...