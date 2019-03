Lazio | Inzaghi | «Vittoria importante» Luis Alberto polemico | «A Roma non intendono il

Lazio - Inzaghi : 'Bravi a chiudere subito la gara. Luis Alberto? Non dimentichiamo cos'ha passato' : Dopo la gara con il Parma, l'allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato a Sky Sport : 'I ragazzi sono stati bravi, perché affrontavamo una partita importante, ma siamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Sono rimasti concentrati e lucidi. Di volta in volta cerco di ...

La squadra di Simone Inzaghi è tornata a fare la Lazio : La Lazio si impone 4-1 sul Parma all’Olimpico. Alla vigilia aveva chiesto di porre fine agli “errori”: “voglio una squadra

Lazio-Parma - dalle 15.00 La Diretta Inzaghi si affida a Caicedo : Lazio e Parma si affrontano oggi pomeriggio all'Olimpico in un match di capitale importanza per entrambe le formazioni: i biancocelesti infatti, che devono ancora recuperare una partita, vogliono ...

Inzaghi : «La Lazio deve essere più spietata» : ROMA - " Dobbiamo cercare di essere spietati. Altre squadre lo sono più di noi e vincono partite più sporche ". Simone Inzaghi, nella conferenza stampa prima della sfida contro il Parma, invita i suoi ...

Lazio - Inzaghi : "Basta errori. Impariamo ad essere spietati" : Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi I complimenti non bastano più a Simone Inzaghi, ora servono i punti. Perché il ritardo dalla zona Champions rischia di diventare incolmabile se la sua Lazio ...

Lazio - Inzaghi : 'Dobbiamo essere spietati. Pericolo cartellini gialli? In campo i migliori' : Vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Fiorentina, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida con il Parma, ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore ha ...

Lazio Parma formazioni probabili - le scelte di Inzaghi e D’Aversa : Lazio Parma formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 28^ giornata del campionato tra oggi e domenica 17 marzo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Parma e Lazio: la sfida dell’Olimpico sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra) con telecronaca […] L'articolo Lazio Parma formazioni probabili, le scelte di Inzaghi e D’Aversa è stato ...

Inzaghi - la Lazio ora o mai più : Il futuro è adesso. Ancora tutto da scrivere. Perché non è vero che la parola fine tra Inzaghi e la Lazio sia già stata messa. Innegabile dire che delle frizioni con il presidente Lotito ci sono state ...

Lazio - il limite è il gol : Inzaghi conta gli sprechi : ROMA - Un anno fa era la Lazio multi-gol, segnava e straripava, batteva record, richiamava amarcord, il gol era la specialità della casa. Oggi è una Lazio invertita, è la Lazio dei golletti, è una ...

Lazio - garanzia Strakosha : Inzaghi ha il suo punto fermo : Thomas Strakosha, 23 anni. LaPresse Thomas Strakosha non si ferma ai box. Il portiere della Lazio ha parato i fastidi di una sublussazione alla spalla rimediata nel derby e si è presentato ...

Inzaghi : 'Lazio - sono deluso. E' un pareggio inutile' : La Fiorentina è in forma - ha detto l'allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport - un avversario tosto da decodificare ma nel secondo tempo abbiamo perso i ritmi. Abbiamo trovato un ...

Fiorentina-Lazio - Inzaghi : “Le altre corrono e noi perdiamo punti” : FIORENTINA LAZIO 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: “Sono molto arrabbiato, le altre corrono e non possiamo perdere punti. Siamo venuti a Firenze e Strakosha non ha fatto una parata. È tanto doloroso questo stop, dovremo analizzarlo […] L'articolo Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “Le altre corrono e noi perdiamo ...

Lazio - Inzaghi si arrabbia : “Sono deluso e rammaricato” : Il posticipo domenicale della 27^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio finisce in parità: 1-1 al Franchi, a Immobile risponde Muriel. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky, le parole di Inzaghi: “Sono molto arrabbiato perché deluso dal risultato dopo un primo tempo in quel modo. Nel secondo abbiamo perso un po’ nel palleggio ma meritavamo la vittoria. Terraciano è stato bravo, il nostro portiere non si è sporcato le ...

Fiorentina Lazio - Inzaghi : 'Giocherà Luis Alberto - voglio concentrazione' : La vittoria nel derby della scorsa settimana ha chiaramente caricato l'ambiente, dal momento che la Lazio " che ha una partita da recuperare contro l'Udinese " è in piena corsa per un posto in ...